Larisa Udilă, de urgență la spital cu fiul ei! Milan urmează să fie operat la doar 4 anișori

Larisa Udilă și soțul ei, Alexandru Ogică, trăiesc o perioadă plină de emoții puternice. Ei urmează să devină părinți pentru a doua oară, însă acum trec printr-o perioadă dificilă, când fiul lor, Milan va trebui operat.

Larisa Udilă a povestit despre problemele cu care se confruntă fiul său, Milan. Influencerița și soțul ei urmează să devină din nou părinți, iar de această dată bucuria va fi completată de venirea pe lume a unei fetițe.

Fiul Larisei Udilă va fi operat

Până la acel moment fericit, familia trece însă prin clipe dificile, pentru că băiețelul lor, Milan, urmează să fie supus unei intervenții chirurgicale pentru îndepărtarea polipilor. Larisa Udilă a mărturisit pe Instagram că, deși operația este una simplă și de rutină, trăiește emoții intense și o teamă firească, pe care doar mamele o pot înțelege atunci când e vorba de copilul lor.

„Am fost cu Milan astăzi la un consult ORL pentru că are polipi și va trebui să îl operăm (…) Luni îl operăm, sunt foarte emoționată. Eu acum vorbesc cu voi, dar în mintea mea este sfârșitul lumii. Știu că este o operație foarte simplă, știu că te externezi în aceeași zi, dar când e vorba de copilul tău și dacă îi scoți o măsea tot ești foarte stresat. Mamele înțeleg asta. Am venit acasă repede să mă împrospătez, să mă machiez, pentru că urmează să vedem fetița”, a spus Larisa Udilă, pe Instagram.

Larisa Udilă își așteaptă fetița

Larisa Udilă este extrem de fericită după ce a aflat că va deveni mamă de fetiță. Peste câteva luni, influencerița și soțul ei își vor strânge un brațe bebelușul, când familia lor se va mări. Totodată, Milan va deveni fratele mai mare și este gata să-i ofere protecție surorii lui.

„Abia te aștept, draga mea fetiță… Toată viață am visat să am o cea mai bună prietenă, una care să-mi semene, să mă simtă, să mă înțeleagă fără cuvinte. Acum o am. Pe tine. Pentru totdeauna. Fetița mea. Bucata mea de suflet”, este o parte a mesajului publicat de influenceriță.

