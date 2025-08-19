Cu ce probleme de sănătate se confruntă fiul lui Mădălin Ionescu, de fapt. Cristina Șișcanu a vorbit deschis: ”I-a afectat centrii vorbirii, dexteritatea”

Cristina Șișcanu a vorbit deschis despre problemele de sănătate cu care se confruntă Filip, fiul cel mare al lui Mădălin Ionescu. Coșmarul băiatului a început pe când avea doar două luni de viață din cauza unei afecțiuni des întâlnită la copii. Află, în articol, toate detaliile!

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de ani buni, iar rodul iubirii lor este micuța Petra. Prezentatorul TV mai are un băiat din fosta căsnicie cu o femeie pe nume Mihaela. După divorț, Filip a rămas în grija tatălui, iar actuala sa parteneră îl tratează ca pe propriul copil. Jurnalista a mărturisit, de mai multe ori, că ea și soțul ei se ocupă atent de creșterea și educația tânărului.

Cristina Șișcanu a dezvăluit cu ce probleme se confruntă Filip, fiul cel mare al lui Mădălin Ionescu

Recent, Cristina Șișcanu a intrat într-o transmisiune live în mediul online. Jurnalista a vorbit despre familia sa, iar mulți oameni au fost curioși să afle despre starea de sănătate a lui Filip, fiul cel mare al lui Mădălin Ionescu.

Unii internauți au crezut că băiatul suferă de autism, însă Cristina Șișcanu a dezvăluit că acesta a primit un alt diagnostic. Filip are o hemipareză, iar medicii au ajuns la concluzia că boala a fost cauzată de varicelă, o afecțiune des întâlnită la copii. Fiul lui Mădălin Ionescu s-a confruntat cu această boală la doar două luni.

„Filip nu are autism, are o hemipareză, cel puțin așa au zis doctorii la care a fost și aici în România și în Germania, acesta este diagnosticul dat de mai mulți doctori. Practic, el pe la 2 luni și ceva a suferit o varicelă, iar pe vremea aceea când era el mic, vaccinul împotriva varicelei nici nu exista. Nici acum nu se face la două luni, se face mai târziu. Varicela i-a adus o neșansă și a avut aceste urmări, din păcate, și o hemipareză pe partea stângă. I-a afectat centrii vorbirii, dexteritatea, mai multe chestii. Are limba cumva paralizată pe jumătate, de aceea nu poate să mestece mâncare solidă, decât foarte greu. Deși noi, din când în când îi mai dăm mâncare solidă tăiată bucățele, există riscul să se înece, dar încercăm să facem asta, pentru a face eforturi să mestece. Recent i-am dat bucăți de pizza și trebuie să stai foarte atent la el, pentru că se îneacă”, a declarat Cristina Șișcanu în mediul online.

Cristina Șișcanu a ținut să precizeze că îl consideră pe Filip copilul ei. De-a lungul timpului, vedeta și soțul ei au fost aspru criticați fie că nu se afișează alături de băiat, fie că îl expun prea mult. Totuși, cei doi au foarte mare grijă de el.

„Eu și Mădălin am vorbit deschis despre asta. Filip este copilul nostru. Așa cum e el, nu ne e rușine cu el. Au existat situații și comentarii urâte și pe acest subiect. Au fost perioade în care am apărut cu el mai rar sau nu am apărut deloc și am fost atacați că ne e rușine, că nu vrem să îl arătăm. În momentul în care apare cu noi în videoclipuri suntem acuzați că de ce îl expunem, că e un copil care are probleme, un copil special. Asta e formularea mea, sunt formulări mult mai dure…”, a mai spus soția lui Mădălin Ionescu.

