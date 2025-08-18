Nu e o glumă! Cât a plătit Mădălin Ionescu pentru o masă de 4 persoane în Grecia

În aceste zile, Mădălin Ionescu se află în vacanță în Grecia. Împreună cu soția sa, Cristina Șișcanu, și cei doi copii, prezentatorul TV își încarcă bateriile într-una dintre destinațiile sale favorite. În timp ce se afla la un restaurant tradițional, gestul unui localnic l-a impresionat profund. Cât a plătit pentru o masă de 4 persoane în Grecia?

Recent, în timpul vacanței sale, Mădălin Ionescu a simțit să le povestească prietenilor virtuali o experiență care l-a marcat emoțional. Împreună cu soția sa, Cristina Șișcanu, și cei doi copii, prezentatoul TV au mers să mănânce la o terasă din Grecia. Localul era amplasat central, într-o zonă animată cu tot felul de restaurante, locuri de joacă și o biserică din piatră.

Cât a plătit Mădălin Ionescu pentru o masă de 4 persoane în Grecia

Cucerit de bucătăria elenă, Mădălin Ionescu a comandat souvlaki de porc, panceta, tzatziki, salată grecească, un preparat care nu se afla în meniul localului, special gătit pentru Filip, băiatul lui, apă și vin. În descrierea sa, prezentatorul TV a menționat faptul că personalul localului s-a oferit să-i gătească băiatului său un fel de mâncare special. Din acest punct, experiența familiei sale a devenit una memorabilă.

Prezentatorul Tv a povestit pe Facebook faptul că a simțit să comande mai mult decât ar fi avut nevoie familia sa, în semn de mulțumire și recunoștință pentru gestul chelenerului care s-a preocupat de faptul că Filip nu poate mânca niciun fel de mâncare din meniul localului.

Pe lângă atmosfera relaxanță, mâncarea savuroasă și ospitalitatea angajaților din restaurant, Mădălin Ionescu a mai punctat un lucru foarte important. Pentru toate felurile de mâncare enumerate mai sus, soțul Cristinei Șișcanu a scos din buzunar 44 de euro (aproximativ 220 de lei).

”Eu si fiul meu, din ce in ce mai fascinat de ceea ce vede, într-un univers culinar în care 4 persoane pot mânca cu 44 de euro … 2 porții de souvlaki de porc, una de panceta ( suculență), tzatziki, salată grecească, un preparat pentru Filip, vin, apă … Pe terase toți locuitorii din zonă. Nu exagerez. Pensionari, familii, tineri și copii. 10-15 localuri unul lângă altul. Toate pline. În mijlocul pieței în care am stat… o biserică frumoasă , tipică, din piatră și un părculeț pentru părinți si copii. 44 de euro. Am plecat acasă cu 2 porții de souvlaki de porc și o mâncărică pentru Filip. Nu mâncăm mult, dar atmosfera și amabilitatea personalului, care imediat s-a oferit să-i prepare lui Filip ceva ce nu există în meniu, ne-au obligat să comandăm mai mult decat aveam nevoie. Un schimb echitabil. Prețuri pentru o țară cu o bucătarie excepțională care își respectă clientii. Prețuri pentru o țară cu o inflație de cateva ori mai mică decât a României. O țară care a devenit aproape un miracol economic dupa ce în urmă cu ceva timp a intrat în faliment, însă azi prosperă.”, a scris Mădălin Ionescu pe Facebook.

