Cristina Șișcanu, luată la mișto după ce s-a afișat așa la plajă: ”Nu ai mai văzut”

Cristina Șișcanu este din nou în atenția utilizatorilor de pe o rețea de socializare. Soția lui Mădălin Ionescu a fost luată peste picior pentru felul în care a ales să se prezinte la plajă. Vedeta nu a răbdat și i-a dat imediat replica!

Se poate spune că soția lui Mădălin Ionescu este obișnuită cu hate-ul de pe rețelele de socializare. Cu o activitate intensă și vizibilă în mediul online, Cristina Șișcanu a trecut prin tot felul de experiențe. Recent, aceasta a intrat în vizorul unui utilizator care a luat-o peste picior după ce a ”îndrăznit” să meargă la plajă cu o geantă a casei de modă Christian Dior.

Cristina Șișcanu, luată peste picior după ce a mers la plajă cu o geantă Dior

În aceste zile, Cristina Șișcanu se află în vacanță în Grecia cu familia ei. Având o activitate intensă în mediul online, această escapadă nu avea cum să nu treacă fără a le arăta prietenilor virutali câteva imagini de la fața locului.

Vrând să facă o fotografie artistică, Cristina Șișcanu a pozat plaja, șezlongurile și marea, însă, în cadru a lăsat să se vadă și geanta sa Dior. Așa cum cel mai probabil era de așteptat, utilizatorii au reacționat. Unul dintre ei a luat-o peste picior, dând de înțeles faptul că fotografia a fost făcută special pentru a se lăuda cu brandul genții saele. În apărarea sa, mai în glumă, mai în serios, soția lui Mădălin Ionescu i-a dat replica.

Utilizator: Firma contează. Fudul ca și românul nu ai mai văzut. Cristina Șișcanu: Care firmă? Te referi la geantă? O am de 4 ani și car în ea de toate. Am cărat și cartofi acum două zile.

Nu este prima dată când Cristina Șișcanu are de-a face cu tot felul de prejudecăți din partea ”prietenilor” virtuali. Nu de puține ori a fost criticată și pusă la zid din cauza faptului că se expune prea provocator sau că își lasă trupul prea… dezgolit. În urmă cu ceva timp, soția lui Mădălin Ionescu a fost judecată pentru faptul că nu se încadrează în standardele impuse de societate și se pozează în costum de baie.

”Uită-te un pic la video-ul făcut… nu-ți pare că trebuie să te duci la sală?”, este unul dintre comentariile primite de Cristina Șișcanu la un videoclip în care apare în costum de baie. Cristina Șișcanu: Da, ar trebui. Și dacă nu am mers la sală, nu am voie să port costum de baie? Sau ar trebui să stau acasă? Doamnelor, fiți mai relaxate. Singure vă creați frustrări. Eu nu am frustrări chiar dacă ar ”trebui” să mai pierd câteva kilograme și să fiu mai tonifiată, conform unor standarde impuse de nu știu cine”, a fost replica vedetei.

