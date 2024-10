Cine este bărbatul cu care Cristina Șișcanu s-a iubit, înainte să-l cunoască pe Mădălin Ionescu. Era mai în vârstă cu 25 de ani!

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu formează un cuplu de mai bine de un deceniu și se enumeră printre cele mai cunoscute și longevive cupluri din showbiz. Însă, începuturile lor au reprezentat o controversă, amândoi fiind acuzați că și-ar fi trădat partenerii de la vremea respectivă pentru a se cupla. Mădălin a fost însurat cu Mihaela Coșerariu, iar Cristina a fost într-o relație cu George Papari, un om de afaceri.

Fostul iubit al Cristinei, George Papari, a acuzat-o pe aceasta că l-a înșelat cu Mădălin Ionescu la vremea respectivă. Mai mult, omul de afaceri o numea „oportunistă” și considera că ar fi fost dispusă sa facă orice pentru a deveni „a doua Andreea Marin”.

George Papari a descoperit singur de relația dintre șatenă și Mădălin Ionescu, după ce a văzut mai multe semne care indicau apropieri dintre cei doi.

Cristina Șișcanu și George Papari au format un cuplu timp de patru ani. Cei doi erau prieteni cu Mădălin Ionescu și soția acestuia, conform spuselor omului de afaceri, ba chiar, mergeau și în concedii împreună. De asemenea, afaceristul spunea că a iubit-o pe vedetă, iar cei doi locuiau în vila lui din Pipera.

„Am fost la petreceri, am făcut concedii împreună, spuneam că sunt prietenii mei, Mădălin şi Mihaela, iar pe Cristina am iubit-o şi a locuit la mine, la vila din Pipera, doi ani. După ce am văzut nişte mesaje între cei doi, întâmplări şi alte semne, mi-am dat seama că sunt trădat. Ce a aflat acum toată lumea nu este o surpriză pentru mine, ştiam de mult. Din respect pentru copiii lui şi pentru Mihaela, o doamnă care s-a sacrificat pentru ca Mădălin să îşi facă o carieră, nu am spus nimic.”, a spus George Papari, potrivit Click!