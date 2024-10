Cristina Șișcanu câștigă mai mulți bani decât Mădălin Ionescu. Care e sursa ei de venit, de fapt: ”Nu are de ce să fie frustrat”

Cristina Șișcanu a recunoscut! Vedeta aduce mai mulți bani în casă decât Mădălin Ionescu, dar acest lucru nu îl deranjează pe celebrul prezentator. De asemenea, șatena a dezvăluit care sunt sursele ei de venit, dar și de ce este mai norocoasă decât soțul ei. Detalii neștiute au ieșit la iveală!

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu sunt unul dintre cele mai cunoscute cupluri din showbiz. Amândoi sunt oameni de televiziune, dar Cristina este mai norocoasă, după cum chiar ea a spus-o și reușește să câștige sume mai frumușele decât soțul ei.

Amândoi sunt foarte activi pe rețelele de socializare, dar Cristina are mai mult ”lipici” și are un avantaj, acela de a fi femeie, iar colaborările vin mai mult către ea. Deși Mădălin Ionescu are vechime și este un om de televiziune de excepție, soția lui l-a întrecut la zerouri. Pe lângă televiziune, vedeta a mărturisit că are colaborări în mediul online, dar și o proprie afacere, acestea aducându-i venituri semnificative.

CITEȘTE ȘI: Cristina Șișcanu acuză polițiștii care i-au dat amendă: „Sunt traumatizată. Mașina lor era parcată pe…”

„Da, e adevărat (n.r. că ea aduce mai mulți bani în casă). Și vreau să spun un lucru. În ultimii ani, nu mai știu, nu pot să fac un calcul acum, dar…într-adevăr. Îți dai seama, în mare parte din ani, el a câștigat mai mult. Însă, dezvoltându-se și partea asta de online, eu lucrez și în televiziune, mi-am făcut și o firmă prin care derulez diverse activități – eu câștig mai mulți bani. E adevărat”, a declarat Cristina Șișcanu pentru Viva.ro.

Cristina Șișcanu: „Eu am mult mai multe colaborări, că sunt femeie”

După cum v-am spus, Cristina a dezvăluit de ce este mai norocoasă decât soțul ei. Vedeta susține că faptul că este femeie reprezintă un motiv principal pentru care are mai multe colaborări în online decât Mădălin Ionescu. De asemenea, ea a ținut să precizeze că soțul ei nu se simte frustrat de această situație.

„Nu are de ce (n.r. să fie frustrat). În meseria noastră, care cumva e comună, femeile sunt mai bine plătite decât bărbații. E o chestie normală. Ok, dacă lucra el în altă zonă, la bancă sau în altă parte, atunci hai să zicem. Suntem în acest business, dar, în televiziune, el e mai bine plătit decât mine, e adevărat. Însă, pe partea de online, eu am mult mai multe colaborări, că sunt femeie. Ăsta e un lucru foarte bun. Nu are nicio relevanță și nu are de ce să se supere. Mădălin este stâlpul familiei, el ne-a creat tot confortul pe care îl avem. Am muncit cot la cot”, a mai adăugat jurnalista pentru sursa citată.

CITEȘTE ȘI: Cristina Șișcanu, criticată după ce s-a filmat mâncând ciocolată Dubai cu Petra: „Nu este corect să implicați…”