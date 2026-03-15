3 avioane americane de realimentare au aterizat în România. 500 de militari americani urmează să ajungă în țară

O parte dintre resursele militare ale SUA au ajuns în România. În același timp în care în Orientul Mijlociu au loc bombardamente, la noi în țară au fost relocate 3 avioane de realimentare ale SUA. În urma deciziei CSAT cu privire la apelul făcut de Pentagon, aeronavele americane au aterizat la Baza 90 Transport Aerian Otopeni.

În contextul atacurilor care au loc în Iran, România a pus la dispoziție bazele militare pentru SUA. La Baza 90 au aterizat trei avioane tanker, dar nu pentru o perioadă îndelungată. Ulterior, aceste resurse militare ale statului american vor fi mutate la Baza 57 Aeriană „Căpitan Aviator Constantin Cantacuzino” Mihail Kogălniceanu din Constanța.

Armament și militari din SUA ajung în România

Parlamentul a votat, săptămâna trecută, o propunere a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) care viza ca avioane americane de alimentare, dar și tehnologie de supraveghere și comunicații satelitare să intre în țară. În plus, pe teritoriul vor ajunge și 500 de militari ai Statelor Unite ale Americii.

Aeronavele care au ajuns la Otopeni sunt avioane Boeing KC-135 Stratotanker. Forțele Armate americane folosesc aceste avioane care sunt punctul cheie al realimentării aeriane. Potrivit site-urilor de știri de pe celălalt continent, în România urmează să ajungă și 500 de militari americani.

Pentagonul a cerut ajutorul României pentru transferul provizoriu a echipamentelor aeriene:

Este vorba de avioane de realimentare, de echipamente de monitorizare și echipamente de comunicații satelitare, acestea din urmă în corelare cu scutul de la Deveselu, a transmis președintele țării. România, împreună cu țările europene, încearcă, prin mijloace diplomatice, politice, să oprească acest război, care, evident, are consecințe asupra economiei noastre și are consecințe asupra românilor care trăiesc în zonă, fie că sunt rezidenți, fie că nu sunt rezidenți, fie că au doar cetățenia română, fie că au dublă cetățenie. Și, parte din acest efort diplomatic, recent, o reuniune a reprezentanților Uniunii cu reprezentanții Consiliului de Cooperare al Golfului, care au condamnat atacurile iraniene asupra țărilor din Golf, a mai declarat Nicușor Dan, după ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării.

Citește și:

