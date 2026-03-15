3 avioane americane de realimentare au aterizat în România. 500 de militari americani urmează să ajungă în țară

De: Iancu Tatiana 15/03/2026 | 18:03
Poză ilustrativă. SURSA: Pexels.com

O parte dintre resursele militare ale SUA au ajuns în România. În același timp în care în Orientul Mijlociu au loc bombardamente, la noi în țară au fost relocate 3 avioane de realimentare ale SUA. În urma deciziei CSAT cu privire la apelul făcut de Pentagon, aeronavele americane au aterizat la Baza 90 Transport Aerian Otopeni.

În contextul atacurilor care au loc în Iran, România a pus la dispoziție bazele militare pentru SUA. La Baza 90 au aterizat trei avioane tanker, dar nu pentru o perioadă îndelungată. Ulterior, aceste resurse militare ale statului american vor fi mutate la Baza 57 Aeriană „Căpitan Aviator Constantin Cantacuzino” Mihail Kogălniceanu din Constanța.

Armament și militari din SUA ajung în România

Parlamentul a votat, săptămâna trecută, o propunere a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) care viza ca avioane americane de alimentare, dar și tehnologie de supraveghere și comunicații satelitare să intre în țară. În plus, pe teritoriul vor ajunge și 500 de militari ai Statelor Unite ale Americii.

Aeronavele care au ajuns la Otopeni sunt avioane Boeing KC-135 Stratotanker. Forțele Armate americane folosesc aceste avioane care sunt punctul cheie al realimentării aeriane. Potrivit site-urilor de știri de pe celălalt continent, în România urmează să ajungă și 500 de militari americani.

Pentagonul a cerut ajutorul României pentru transferul provizoriu a echipamentelor aeriene:

Este vorba de avioane de realimentare, de echipamente de monitorizare și echipamente de comunicații satelitare, acestea din urmă în corelare cu scutul de la Deveselu, a transmis președintele țării.

România, împreună cu țările europene, încearcă, prin mijloace diplomatice, politice, să oprească acest război, care, evident, are consecințe asupra economiei noastre și are consecințe asupra românilor care trăiesc în zonă, fie că sunt rezidenți, fie că nu sunt rezidenți, fie că au doar cetățenia română, fie că au dublă cetățenie. Și, parte din acest efort diplomatic, recent, o reuniune a reprezentanților Uniunii cu reprezentanții Consiliului de Cooperare al Golfului, care au condamnat atacurile iraniene asupra țărilor din Golf, a mai declarat Nicușor Dan, după ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării.

Citește și:

Primele imagini cu Volodimir Zelenski în România. Cum a apărut președintele ucrainean

Nicușor Dan, executat silit! Bunurile pentru care președintele României nu și-a plătit impozitul

Amenzi usturătoare pentru cei care perturbă liniștea. Cât trebuie să scoată din buzunare
Știri
Amenzi usturătoare pentru cei care perturbă liniștea. Cât trebuie să scoată din buzunare
Marius Tucă Show începe luni, 16 martie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
Știri
Marius Tucă Show începe luni, 16 martie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin…
Virusul HPV va afecta 8 din 10 persoane pe parcursul vieții, chiar și în cazul relațiilor stabile
Mediafax
Virusul HPV va afecta 8 din 10 persoane pe parcursul vieții, chiar și...
Câți lei a plătit un timișorean, pentru o ciorbă de pui a la grec, la „împinge tava” din Auchan
Gandul.ro
Câți lei a plătit un timișorean, pentru o ciorbă de pui a la...
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Prosport.ro
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Putin și Xi jubilează privindu-i pe americani cum se chinuie în Iran? Expert de la Casa Albă: „Suntem blocați într-o capcană creată de noi înșine”
Adevarul
Putin și Xi jubilează privindu-i pe americani cum se chinuie în Iran? Expert...
„Veţi vedea curând”. Iranul dezminte afirmaţiile lui Hegseth şi spune că „nu există nicio problemă” cu liderul Mojtaba Khamenei
Digi24
„Veţi vedea curând”. Iranul dezminte afirmaţiile lui Hegseth şi spune că „nu există...
Cercetătorii confirmă: ceaiul matcha poate reduce strănutul la persoanele alergice
Mediafax
Cercetătorii confirmă: ceaiul matcha poate reduce strănutul la persoanele alergice
Leonard Miron a ajuns de nerecunoscut. Transformare şocantă a fostului prezentator TV. A slăbit peste 60 de kg
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Leonard Miron a ajuns de nerecunoscut. Transformare şocantă a fostului prezentator TV. A slăbit peste...
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Prosport.ro
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Covorașul clasic de la ușă nu mai este la modă. Ce aleg designerii de interior în locul lui
Click.ro
Covorașul clasic de la ușă nu mai este la modă. Ce aleg designerii de interior...
„Pare că noi suntem următorii”. Teritoriul danez care vrea independența, dar se teme că va ajunge ținta lui Trump sau a Rusiei
Digi 24
„Pare că noi suntem următorii”. Teritoriul danez care vrea independența, dar se teme că va...
Cinci avioane-cisternă ale Forțelor Aeriene ale SUA, lovite de o rachetă iraniană în timp ce staționau la o bază aeriană saudită
Digi24
Cinci avioane-cisternă ale Forțelor Aeriene ale SUA, lovite de o rachetă iraniană în timp ce...
Un jurnalist britanic a găsit ceva neașteptat pe bancheta unei mașini abandonate: „Nu ai fost mulțumit și vrei mai mult?”
Promotor.ro
Un jurnalist britanic a găsit ceva neașteptat pe bancheta unei mașini abandonate: „Nu ai fost...
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Rosamund Pike, despre filmul cu The Rock care aproape i-a distrus cariera: „O catastrofă”
go4it.ro
Rosamund Pike, despre filmul cu The Rock care aproape i-a distrus cariera: „O catastrofă”
Cel mai vechi strămoș al oamenilor, găsit la granița cu România!
Descopera.ro
Cel mai vechi strămoș al oamenilor, găsit la granița cu România!
World of Warships colaborează cu populara trupă de heavy metal Sabaton
Go4Games
World of Warships colaborează cu populara trupă de heavy metal Sabaton
Câți lei a plătit un timișorean, pentru o ciorbă de pui a la grec, la „împinge tava” din Auchan
Gandul.ro
Câți lei a plătit un timișorean, pentru o ciorbă de pui a la grec, la...
Amenzi usturătoare pentru cei care perturbă liniștea. Cât trebuie să scoată din buzunare
Amenzi usturătoare pentru cei care perturbă liniștea. Cât trebuie să scoată din buzunare
Influencerul a fost eliminat de la Survivor! Cum a fost surprins Ceanu Zheng imediat după întoarcerea ...
Influencerul a fost eliminat de la Survivor! Cum a fost surprins Ceanu Zheng imediat după întoarcerea din Dominicană
Marius Tucă Show începe luni, 16 martie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin ...
Marius Tucă Show începe luni, 16 martie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 16 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 16 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Insula din Europa care a luat locul Dubaiului pentru turiștii bogați. Cererile pentru vile de lux au ...
Insula din Europa care a luat locul Dubaiului pentru turiștii bogați. Cererile pentru vile de lux au explodat
Aurul și argintul se scumpesc. Românii plătesc mai mult pentru bijuterii
Aurul și argintul se scumpesc. Românii plătesc mai mult pentru bijuterii
Vezi toate știrile