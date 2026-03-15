Mulți pensionari români riscă să rămână fără pensie. Condiția care anulează pensia

Sistemele publice de pensii din Europa funcționează după reguli care nu se limitează doar la atingerea unei anumite vârste sau la acumularea unui număr total de ani de muncă. Deși majoritatea oamenilor pornesc de la ideea că după o carieră lungă dreptul la pensie apare automat, legislația include mai multe criterii care trebuie respectate simultan. Unele dintre aceste condiții pot deveni decisive chiar în ultimii ani înainte de retragerea din activitate.

În 2026, vârsta standard de pensionare ajunge la aproximativ 66 de ani și 10 luni pentru persoanele care nu au acumulat o perioadă foarte lungă de contribuții la sistemul public. Pentru lucrătorii care depășesc pragul de 38 de ani și trei luni de contribuții, pensionarea poate avea loc mai devreme, în jurul vârstei de 65 de ani, cu acces la procentul integral al pensiei calculate. Totuși, aceste repere nu sunt singurele elemente care determină momentul în care cineva poate începe să primească pensia contributivă.

Mulți pensionari români riscă să rămână fără pensie

Una dintre regulile mai puțin cunoscute se referă la perioada minimă de contribuții necesară pentru a avea dreptul la pensie. Pragul general rămâne de 15 ani de contribuții pe parcursul întregii vieți profesionale. Cu toate acestea, legislația introduce și o condiție suplimentară care poate face diferența între acordarea sau respingerea pensiei.

Mai exact, din cei 15 ani minimi de contribuții, cel puțin doi trebuie să fie realizați în intervalul de 15 ani anteriori momentului pensionării. Această regulă este considerată o perioadă de calificare specifică și are rolul de a demonstra că persoana a avut o legătură relativ recentă cu piața muncii și cu sistemul de contribuții.

Problemele apar în special în situațiile în care lucrătorii au avut perioade lungi de activitate în trecut, dar au părăsit piața muncii cu mult timp înainte de a atinge vârsta legală de pensionare. Dacă în ultimii 15 ani înainte de pensionare nu există cel puțin doi ani de contribuții, dreptul la pensia contributivă nu se poate acorda, chiar dacă totalul anilor lucrați depășește pragul minim.

Această regulă nu este una nouă. Ea există în legislația sistemului public de pensii de mai mulți ani și nu a fost modificată de reformele majore adoptate în deceniul trecut. Totuși, mulți lucrători descoperă existența ei abia în apropierea pensionării, când verifică istoricul contribuțiilor și constată că nu mai pot îndeplini cerința fără a reveni temporar în câmpul muncii.

Pe lângă accesul efectiv la pensie, istoricul contribuțiilor influențează și valoarea finală a sumei primite după retragerea din activitate. Perioadele în care nu au fost plătite contribuții sunt cunoscute în sistem drept „goluri de contribuție”, iar acestea pot reduce baza de calcul a pensiei.

Condiția care anulează pensia

Mecanismul de calcul încearcă să atenueze impactul acestor perioade, dar nu îl elimină complet. În general, primele 48 de luni fără contribuții sunt completate în calcul cu valoarea bazei minime de contribuție. După depășirea acestui interval, lunile fără contribuții sunt integrate în calcul doar la jumătate din baza minimă. În practică, acest lucru duce la o diminuare a mediei pe baza căreia se stabilește pensia finală.

Situația poate fi și mai complicată pentru persoanele care desfășoară activități independente sau care au perioade de inactivitate profesională. În astfel de cazuri, lunile fără activitate nu generează contribuții și sunt adesea înregistrate ca valori zero în sistem, ceea ce poate reduce semnificativ pensia viitoare.

Există și opțiuni pentru pensionare anticipată, însă acestea presupun condiții suplimentare. În 2026, pensionarea anticipată voluntară permite ieșirea din activitate cu cel mult doi ani înainte de vârsta standard, dar doar pentru persoanele care au acumulat cel puțin 35 de ani de contribuții. O altă variantă, aplicată în situații în care încetarea activității nu depinde de voința angajatului, permite pensionarea cu până la patru ani mai devreme, însă necesită minimum 33 de ani de contribuții.

