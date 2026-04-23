Darrell Sheets, unul dintre cei mai longevivi participanți ai emisiunii „Storage Wars”, a murit la vârsta de 67 de ani, în locuința sa din vestul statului Arizona, au confirmat autoritățile locale.

Departamentul de Poliție din Lake Havasu City a anunțat că acesta a fost găsit decedat în jurul orei 2:00 dimineața, miercuri, 22 aprilie. Potrivit primelor informații, moartea ar fi survenit în urma unei răni prin împușcare, aparent auto-provocată, potrivit USA Today.

Cazul rămâne în continuare în investigare, iar trupul neînsuflețit a fost transportat la serviciul de medicină legală. Poliția îi încurajează pe cei care dețin informații relevante să contacteze autoritățile.

Rețeaua A&E Network, care difuzează Storage Wars de peste 17 sezoane, a transmis într-un comunicat că este „îndurerată de pierderea unui membru iubit al familiei Storage Wars, Darrell ‘The Gambler’ Sheets”, adăugând că gândurile lor se îndreaptă către familie și apropiați.

Darrell Sheets, victima hărțuirii online

La câteva ore după moartea starului din Storage Wars, poliția a confirmat că investighează informațiile conform cărora acesta ar fi fost victima hărțuirii online.

„Departamentul de Poliție din Lake Havasu City este la curent cu acuzațiile de hărțuire online”, a declarat sergentul Kyle Ridgway pentru Entertainment Weekly, „iar acest aspect face parte din ancheta aflată în desfășurare.”

Născut în California în 1958, Sheets a devenit celebru datorită emisiunii care urmărește cumpărătorii de depozite abandonate din sudul Californiei, aflați în competiție pentru a descoperi obiecte de valoare. Porecla „The Gambler” i-a fost atribuită datorită apetitului său pentru licitații riscante.

A apărut în 163 de episoade ale emisiunii, însă în ultimele sezoane a avut apariții sporadice, după ce a suferit un infarct în 2019. După retragerea din acest domeniu, s-a mutat în Arizona, unde a deținut un magazin de antichități.

CITEȘTE ȘI:

Vedeta de la Hollywood care se teme teribil de moarte. Ce a început să facă pentru a amâna momentul

Ce se întâmplă cu nunta lui Donald Trump Jr. și a Bettinei Anderson. Schimbare majoră după valul de hate primit de președintele Americii