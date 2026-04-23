Vedeta de la Hollywood care se teme teribil de moarte. Ce a început să facă pentru a amâna momentul

Actrița Jennie Garth a declarat că este hotărâtă să aibă „cea mai bună grijă posibilă” de ea însăși, deoarece îi este „foarte teamă” de moarte.

În vârstă de 54 de ani și cunoscută din serialul Beverly Hills, 90210, Garth a adoptat o dietă vegană „intermitent, de-a lungul anilor” și recunoaște că renunțarea la carne și lactate este determinată parțial de îngrijorările legate de sănătate. Ea se teme de posibilitatea unei boli grave, mai ales după ce a trecut prin multe momente dificile în viața sa, scrie Yahoo.

În timpul unei apariții în podcastul Armchair Expert, găzduit de Dax Shepard, actrița a explicat că reticența față de consumul de carne își are originile în copilărie. Crescută la o fermă din Illinois, aceasta a povestit că tatăl său sacrifica animalele pentru hrană, o experiență care nu i-a plăcut niciodată, chiar dacă a continuat să consume carne la acea vreme.

„Am crescut la o fermă în Illinois, unde tatăl meu sacrifica porcii pentru masa familiei, iar mie nu mi-a plăcut niciodată acest lucru, dar mâncam cotlete de porc pentru că așa mi se spunea. Și apoi am ajuns într-un punct în care mi-am spus: «Nu-mi mai spune nimeni ce să mănânc». Așa că, atunci când eram plecată de acasă, mâncam încontinuu Lucky Charms și Taco Bell. Pentru că eram: «Libertate!», departe de mama mea, care ne lăsa să mâncăm doar lucruri sănătoase”, a declarat Jennie Garth.

Actrița are acum mare grijă ce mănâncă

Totuși, Jennie Garth a renunțat la obiceiurile alimentare nesănătoase, iar acum, mamă a trei copii, încearcă să aibă grijă de corpul său, mai ales după ce a pierdut mai multe persoane apropiate, inclusiv colega sa din Beverly Hills, 90210, Shannen Doherty, care a murit în iulie 2024, la vârsta de 53 de ani.

„Acum, ca adult, simt că în această etapă a vieții mele vreau doar să am cea mai bună grijă posibilă de mine. Mi-e atât de frică să mor! Când ai pierderi bruște în jurul tău, neașteptate, din senin, s-a întâmplat din nou chiar săptămâna trecută, chiar te face să te gândești: «Wow, priorități». Vreau să am cea mai bună grijă de mine. Pot și îmi place. Îmi place să mă simt curată și sănătoasă și să mă trezesc cu mintea limpede”, a spus ea.

Referindu-se la veganismul său, Jennie Garth a recunoscut că a început din nou să consume carne atunci când era însărcinată cu copiii săi, deoarece avea pofte alimentare, în special pentru Chicken McNuggets de la McDonald’s.

