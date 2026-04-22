Cum arată fiica lui Michael Douglas și a lui Catherine Zeta-Jones. Carys a împlinit 23 de ani

Catherine Zeta-Jones și Michael Douglas au marcat împlinirea a 23 de ani a fiicei lor, Carys Zeta Douglas, prin mesaje emoționante publicate pe rețelele sociale, însoțite de imagini din diferite etape ale vieții acesteia.

Luni, 20 aprilie, cei doi i-au transmis mesaje fiicei lor pe rețelele sociale, cu ocazia împlinirii a 23 de ani, scrie PEOPLE.

Zeta-Jones a inclus în postare mai multe fotografii din trecut, încheind caruselul cu o imagine alături de fiica sa.

„La mulți ani, Carys! Fie ca ziua de azi și toate celelalte să fie la fel de speciale ca tine. Te iubesc. Mama”, a scris ea în descrierea imaginilor.

În comentarii, tânăra și-a arătat aprecierea pentru mesajul mamei sale, spunând: „Mulțumesc, draga mea mamă, te iubesc și eu!”.

Și Michael Douglas și-a felicitat fiica pe rețelele sociale

La rândul său, Michael Douglas a publicat o fotografie de pe covorul roșu, în care apare alături de fiica lui, și și-a exprimat dorința ca anul care urmează să fie unul plin de bucurii pentru ea.

„La mulți ani, Carys. Fie ca noul an să-ți aducă bucurie și inspirație. Toată dragostea din lume. Tata.”

„Îți mulțumesc, tata. Te iubesc atât, atât de mult!”, i-a răspuns aceasta.

Fratele mai mare al lui Carys, Dylan, în vârstă de 25 de ani, i-a transmis și el un mesaj pe Instagram. Într-o postare tip carusel cu patru fotografii, acesta a inclus mai multe imagini din copilărie, încheind cu o fotografie recentă în care cei doi apar pe podea, zâmbind larg.

„Acum 23 de ani, am primit-o pe cea mai bună prietenă. A fost un privilegiu să te văd crescând și devenind o femeie atât de minunată. La mulți ani, Carys, te iubesc!”, a scris el.

Carys a absolvit facultatea în luna mai. Catherine a postat atunci pe Instagram o fotografie în care o săruta pe fiică, alături de mesajul: „Suntem părinți atât de mândri! Abia a început!”. Pe lângă Carys, Catherine Zeta-Jones și Michael Douglas mai au un fiu, Dylan, în vârstă de 25 de ani. Douglas este și tatăl lui Cameron, în vârstă de 46 de ani, din prima sa căsătorie cu Diandra Luker.

