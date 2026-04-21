Meghan Markle, criticată pentru gestul pe care l-a făcut la centenarul Reginei Elisabeta a II-a. „E dezgustător”

Meghan Markle a fost criticată după ce a lansat două lumânări noi, asociate cu copiii săi, Prințul Archie și Prințesa Lilibet, cu doar câteva ore înainte de ceea ce ar fi fost cea de-a 100-a aniversare a nașterii reginei Elisabeta a II-a.

Regretata regină s-a stins din viață în liniște, la reședința sa din Balmoral, la vârsta de 96 de ani, pe 8 septembrie 2022, după o domnie de 70 de ani. Ea ar fi împlinit 100 de ani pe 21 aprilie, iar Regele Charles a transmis un mesaj emoționant pentru „draga sa mamă” pentru a marca centenarul nașterii sale. Membrii familiei regale au participat la diverse angajamente pe parcursul zilei pentru a celebra centenarul reginei Elisabeta, scrie express.co.uk.

Între timp, Ducesa de Sussex a anunțat în această săptămână lansarea a două lumânări noi, înainte de Ziua Mamei, celebrată în Statele Unite pe 10 mai.

Cele două lumânări noi, care vor fi lansate pe 22 aprilie, reprezintă un omagiu delicat adus celor doi copii ai săi, Archie și Lilibet.

Un mesaj publicat pe pagina de Instagram As Ever spune: „Vă prezentăm două lumânări noi, realizate cu grijă de fondatoarea noastră și denumite în onoarea datelor de naștere ale copiilor săi.”

View this post on Instagram A post shared by @aseverofficial

Meghan Markle, ținta criticilor după acest gest

Fanii nu au fost impresionați de gestul Meghan Markle într-o săptămână atât de importantă pentru Familia Regală și au apelat la rețelele sociale pentru a-și exprima opiniile.

Un utilizator a scris pe Reddit: „Ca de obicei, își promovează copiii chiar de centenarul regretatei regine. Absolut dezgustător”. Un alt utilizator a fost de acord: „Este 100% despre a provoca Familia Regală chiar de ziua de 100 de ani a regretatei regine. Nu-i pasă dacă vinde măcar o lumânare.”

Un al treilea utilizator a criticat și el dur gestul: „Luați-le titlurile și să vedem cum își mai promovează produsele după ce acestea vor fi retrase.”

Alții, însă, au apreciat noua lansare a lui Meghan Markle, un fan scriind pe Instagram: „E frumos să o vezi pe Meghan anunțând produse noi care vor fi lansate pe 22 aprilie, înainte de Ziua Mamei.”

CITEȘTE ȘI:

De ce numele ales de Prințul Harry și Meghan Markle pentru fiica sa a creat controverse la Buckingham. „Regina a fost furioasă”

„Atacul brutal” al Prințului Harry împotriva tatălui său după moartea Prințesei Diana. Ce a spus despre „traumele” din copilărie