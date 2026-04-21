Meghan Markle, criticată pentru gestul pe care l-a făcut la centenarul Reginei Elisabeta a II-a. „E dezgustător”

De: Daniel Matei 21/04/2026 | 22:50
Sursa foto: Shutterstock

Meghan Markle a fost criticată după ce a lansat două lumânări noi, asociate cu copiii săi, Prințul Archie și Prințesa Lilibet, cu doar câteva ore înainte de ceea ce ar fi fost cea de-a 100-a aniversare a nașterii reginei Elisabeta a II-a.

Regretata regină s-a stins din viață în liniște, la reședința sa din Balmoral, la vârsta de 96 de ani, pe 8 septembrie 2022, după o domnie de 70 de ani. Ea ar fi împlinit 100 de ani pe 21 aprilie, iar Regele Charles a transmis un mesaj emoționant pentru „draga sa mamă” pentru a marca centenarul nașterii sale. Membrii familiei regale au participat la diverse angajamente pe parcursul zilei pentru a celebra centenarul reginei Elisabeta, scrie express.co.uk.

Între timp, Ducesa de Sussex a anunțat în această săptămână lansarea a două lumânări noi, înainte de Ziua Mamei, celebrată în Statele Unite pe 10 mai.

Cele două lumânări noi, care vor fi lansate pe 22 aprilie, reprezintă un omagiu delicat adus celor doi copii ai săi, Archie și Lilibet.

Un mesaj publicat pe pagina de Instagram As Ever spune: „Vă prezentăm două lumânări noi, realizate cu grijă de fondatoarea noastră și denumite în onoarea datelor de naștere ale copiilor săi.”

 

Meghan Markle, ținta criticilor după acest gest

Fanii nu au fost impresionați de gestul Meghan Markle într-o săptămână atât de importantă pentru Familia Regală și au apelat la rețelele sociale pentru a-și exprima opiniile.

Un utilizator a scris pe Reddit: „Ca de obicei, își promovează copiii chiar de centenarul regretatei regine. Absolut dezgustător”. Un alt utilizator a fost de acord: „Este 100% despre a provoca Familia Regală chiar de ziua de 100 de ani a regretatei regine. Nu-i pasă dacă vinde măcar o lumânare.”

Un al treilea utilizator a criticat și el dur gestul: „Luați-le titlurile și să vedem cum își mai promovează produsele după ce acestea vor fi retrase.”

Alții, însă, au apreciat noua lansare a lui Meghan Markle, un fan scriind pe Instagram: „E frumos să o vezi pe Meghan anunțând produse noi care vor fi lansate pe 22 aprilie, înainte de Ziua Mamei.”

Viața Sfântului Mare Mucenic Gheorghe: Cine a fost „Purtătorul de biruință” și de ce este unul dintre cei mai iubiți sfinți
Horoscop 22 aprilie 2026. Zodia care își schimbă locul de muncă
El este polițistul care s-a împușcat mortal! Ce l-ar fi determinat pe tânărul de 20 de ani să recurgă la gestul extrem
Revine „Deadpool” pe marile ecrane? Ce mărturisire a făcut Ryan Reynolds pentru fani
Un belgian a fost păcălit de două românce! Le-a dat 500 de euro pentru o noapte de neuitat, dar a rămas fără card și cheile de la mașină
Viața grea l-a schimbat complet pe Nicolae Guță. Ce spune despre oamenii care i-au influențat destinul
