De: Daniel Matei 20/04/2026 | 22:50
„Atacul brutal" al Prințului Harry împotriva tatălui său după moartea Prințesei Diana. Ce a spus despre „traumele" din copilărie

Prințul Harry se confruntă cu acuzații potrivit cărora ar fi lansat un „atac brutal” la adresa Regelui Charles după ce a descris că modul în care el își crește copiii este un „upgrade” față de copilăria sa.

Potrivit RadarOnline.com, Harry, în vârstă de 41 de ani, a făcut aceste remarci la un eveniment caritabil din Melbourne, Australia, unde a fost prezent alături de soția sa, Meghan Markle, în vârstă de 44 de ani.

Prezent pe scenă alături de expertul în sănătatea bărbaților dr. Zac Seidler, ducele a vorbit sincer despre terapia urmată pentru a procesa trauma pierderii mamei sale, Prințesa Diana, care a murit la vârsta de 36 de ani într-un accident de mașină în 1997 la Paris, cu mult înainte de a avea propriii copii, pe Archie, acum în vârstă de șase ani, și Lilibet, în vârstă de patru ani.

Prințul Harry, „înțepături” la adresa lui Charles?

Comentariile sale au fost prezentate ca o relatare profund personală a copilăriei sale, dar au stârnit ulterior dezbateri intense, unele voci susținând că declarațiile au fost de fapt o „înțepătură” adresată tatălui său, Regele Charles. Afirmația care a atras cele mai multe reacții a fost cea în care Harry a spus: „Din perspectiva mea, copiii noștri sunt un upgrade. Nu așa am fost eu învățat, dar aceasta este viziunea mea”. Deși prințul a subliniat că nu se consideră „un upgrade” față de tatăl său și nici copiii săi nu sunt superiori lui, interpretările nu au întârziat să apară.

Surse apropiate evenimentului au sugerat că limbajul folosit de Harry a fost interpretat în unele cercuri ca o critică voalată la adresa tatălui său.

„Există o opinie tot mai acceptată în rândul observatorilor regali că declarația lui Harry despre «upgrade» nu a fost accidentală și a fost, de fapt, o referire destul de brutală la adresa tatălui său. Este perceput ca un mesaj potrivit căruia copiii ar trebui să-și depășească părinții din punct de vedere emoțional și moral, în timp ce discută despre trauma sa legată de statutul de părinte, iar acest lucru invită inevitabil la comparații cu Regele Charles”, a declarat o sursă din interior.

Un apropiat al ducelui a declarat că „aceste confesiuni reprezintă doar vârful aisbergului în ceea ce privește durerea pe care Harry încă o resimte”. „A fost una dintre cele mai deschise intervenții ale sale despre umbra lungă pe care moartea Dianei o aruncă asupra vieții lui”, a explicat acesta.

