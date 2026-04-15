De: Daniel Matei 15/04/2026 | 22:10
Prințul Harry a vorbit recent despre relația sa cu psihoterapia și impactul acesteia asupra pregătirii sale pentru a deveni tată. În timpul vizitei Ducelui de Sussex în Australia, acesta s-a oprit la Melbourne, unde a vorbit la un eveniment Movember dedicat paternității.

Movember este o organizație caritabilă globală, fondată la Melbourne în 2003, care se concentrează pe sănătatea bărbaților și pe creșterea gradului de conștientizare privind cancerul de prostată și testicular, sănătatea mintală și prevenirea suicidului.

Prințul, în vârstă de 41 de ani, a explicat că, înainte ca el și soția sa, Meghan Markle, să îi aibă pe cei doi copii ai lor – Prințul Archie, de 6 ani, și Prințesa Lilibet, de 4 ani – a mers terapie, scrie People.

„Cu siguranță, din perspectiva terapiei, vrei să fii cea mai bună versiune a ta pentru copiii tăi. Și știam că aveam lucruri din trecut pe care trebuia să le rezolv și, astfel, să mă pregătesc pentru a mă curăța, practic, de trecut”, a spus el în timpul discuției cu directorul global al cercetării în sănătatea bărbaților din cadrul Movember, Dr. Zac Seidler.

Înainte de nașterea lui Archie, terapeutul lui Harry i-a spus „pur și simplu să fie atent la cum se simte după ce se naște copilul”.

Ducele a menționat că a simțit o „deconectare” în primele zile, spunând: „Soția mea era cea care dădea naștere vieții, iar eu eram acolo doar ca martor.”

Ce le recomandă Prințul Harry viitorilor tați

Prințul și-a încheiat apariția amintindu-le taților că nu sunt „singuri” în timp ce se confruntă, pentru prima dată, cu realitățile paternității.

„Pentru tații și viitori tați: da, este haotic. Veți trece printr-un carusel de emoții, dar nu vă judecați pentru asta”, a spus el.

El a continuat, menționând munca „revoluționară” a organizației Movember, care a arătat că mulți bărbați și tați au sentimente similare. Având dovezi statistice, speră ca acestea „să ofere oricui încrederea de a ști că, oricum te-ai fi simțit sau te simți, acest lucru este trăit de majoritatea oamenilor.”

„Are loc o evoluție aici și cred că, cu cât mai mulți bărbați vor ieși în față și vor vorbi despre asta, cu atât aceste cifre vor crește, pentru că sunt remarcabile și foarte grăitoare într-o cultură în care nu se vorbește cu adevărat despre aceste lucruri”, a spus el.

El a recunoscut că, în prezent, părinții pot avea astfel de conversații cu copiii lor, unele dintre ele „neexistând” pe vremea lui și a părinților săi, Regele Charles și regretata Prințesă Diana. Pe măsură ce rolurile părinților evoluează, noile generații primesc un „upgrade”, a spus Harry, înainte de a clarifica faptul că nu spune că el este „un upgrade față de tatăl său sau că propriii săi copii sunt un upgrade față de el”.

„Având în vedere cum evoluează lumea, copiii pe care îi creștem astăzi trebuie să fie un upgrade”, a spus el.

