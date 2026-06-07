Primele imagini de la cununia religioasă a Simonei Trașcă! Ce rochie a purtat nașa Mara Bănică

Ziua de 6 iunie a marcat unul dintre cele mai importante momente din viața Simonei Trașcă și a lui Marian Buzilă, cei doi alegând să își unească destinele în cadrul unei ceremonii religioase. Evenimentul a fost organizat într-o atmosferă discretă, însă imaginile surprinse din biserică au atras imediat atenția.

Atmosfera din biserică a fost una caldă și emoționantă. Familia și apropiații au fost alături de miri într-unul dintre cele mai importante momente din viața lor, iar fiecare detaliu a contribuit la crearea unei imagini de poveste. De la alegerea ținutelor și a florilor, până la cadrul solemn al ceremoniei, totul a reflectat eleganță și bun gust.

Ce ținute au purtat mirii

Mireasa a impresionat prin apariția sa delicată și sofisticată, alegând o rochie de mireasă clasică, cu influențe romantice. Ținuta albă, realizată din materiale fluide și completată de inserții fine de dantelă, i-a evidențiat eleganța și feminitatea. Croiala lejeră a oferit un aer regal întregii apariții, în timp ce detaliile din zona bustului și a mânecilor au adăugat un plus de rafinament.

Unul dintre elementele care au completat perfect imaginea miresei a fost voalul lung din dantelă, purtat peste părul blond aranjat simplu. Voalul a oferit o notă tradițională și a contribuit la aspectul solemn al ceremoniei religioase. Alegerea unui machiaj discret, cu accent pe trăsăturile naturale, s-a potrivit perfect cu stilul ales pentru această zi specială.

Și buchetul miresei a fost atent ales pentru a se armoniza cu întreaga ținută. Simona Trașcă a purtat un aranjament floral elegant format din trandafiri în nuanțe pastelate de alb, crem și roz pal. Florile delicate au completat imaginea romantică și au adăugat un plus de rafinament apariției sale. Buchetul a păstrat aceeași linie clasică și elegantă regăsită în toate detaliile ceremoniei.

La rândul său, Marian Buzilă a optat pentru o apariție elegantă și modernă. Mirele a ales un sacou alb cu rever negru, asortat cu pantaloni negri și papion. Contrastul dintre alb și negru a creat un efect sofisticat, iar ținuta s-a integrat perfect în atmosfera ceremoniei.

Ce rochie a purtat Mara Bănică

Un alt detaliu remarcat de cei care au văzut fotografiile a fost eleganța nașilor. Aceștia au ales ținute sofisticate, potrivite pentru rolul important pe care l-au avut în cadrul ceremoniei. Nașa, Mara Bănică, a purtat o rochie lungă într-o nuanță intensă de turcoaz, cu o croială care i-a pus în evidență silueta. Designul rochiei, completat de un guler floral spectaculos, a transformat apariția într-una dintre cele mai apreciate ale evenimentului.

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