De ce numele ales de Prințul Harry și Meghan Markle pentru fiica sa a creat controverse la Buckingham. „Regina a fost furioasă”

Prințul Harry și soția sa, Meghan Markle, au fost criticați dur, fiind descriși drept „odioși” de istoricul regal Hugo Vickers pentru faptul că și-au numit fiica după porecla din copilărie a Reginei Elisabeta a II-a.

Vickers susține că regretata suverană ar fi fost „furioasă” din cauza acestei decizii, acuzând cuplul că și-a însușit numele „Lilibet”, folosit inițial pentru regină de bunicul ei, și l-a oferit fiicei lor, Lilibet Diana, născută în iunie 2021, scrie Radar Online. Această poreclă era extrem de personală pentru regină, iar decizia de a o folosi pentru a o numi pe fiica lui Harry și Meghan a fost considerată o adevărată ofensă, scrie sursa citată.

Hugo Vickers a apărut în podcastul The Daily T pentru a discuta despre noua sa biografie, Queen Elizabeth II: A Personal History, unde a reacționat critic la decizia ducilor de Sussex de a folosi numele „Lilibet”.

„Oh, ei bine, asta a fost odios”, a spus acesta, referindu-se la alegerea numelui pentru fiica lor.

Cei doi co-prezentatori, Tim Stanley și Camilla Tominey, s-au declarat surprinși de reacție, iar Vickers și-a menținut poziția.

„Nu a fost, totuși, un gest drăguț să-și numească fiica Lilibet, după regină?”, a întrebat Tominey.

„Să folosești numele reginei, folosit în cercul ei privat de familie? Nu. Este absolut șocant”, a replicat Vickers.

Regina, deranjată de decizia luată de Prințul Harry și Meghan Markle

Porecla atât de prețuită a reginei, „Lilibet”, nu era doar un nume drăguț, ci unul primit din copilărie, când tânăra prințesă avea dificultăți în a pronunța „Elizabeth”. Astfel, bunicul ei, Regele George al V-lea, a fost cel care a inventat acest apelativ, care avea să o însoțească întreaga viață.

Această poreclă profund personală a devenit un termen de alint folosit strict în familie, utilizat inclusiv de tatăl ei, Regele George al VI-lea, notează sursa citată.

În ultimii ani, soțul ei, Prințul Philip, a fost printre ultimii care i s-au adresat astfel, mai ales după moartea mamei și a surorii reginei, în 2002, ceea ce a făcut ca numele să devină și mai intim, rezervat unui cerc extrem de restrâns.

Hugo Vickers susține că Elisabeta a II-a a fost extrem de furioasă când a aflat că Harry și Meghan Markle i-au folosit porecla atât de personală pentru fiica lor.

„S-a spus că regina ar fi aprobat, dar nu, nu a fost așa. Regina a fost furioasă”, a declarat biograful, referindu-se la reacția suveranei după ce a aflat că bebelușa a fost numită Lilibet, în contextul informațiilor potrivit cărora cuplul ar fi discutat în prealabil cu ea.

La momentul respectiv, au existat relatări contradictorii în legătură cu un eventual acord al reginei pentru a folosi numele „Lilibet” sau dacă, de fapt, Harry i-a spus bunicii sale doar că intenționează să-și numească fiica după ea.

Decizia Reginei Elisabeta a II-a care „va rămâne în istorie ca o greșeală”. Ce dezvăluie un specialist britanic

Umilința trăită de Meghan Markle. Nu a reușit să vândă nici măcar câteva sute de bilete