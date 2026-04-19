Decizia Reginei Elisabeta a II-a care „va rămâne în istorie ca o greșeală”. Ce dezvăluie un specialist britanic

De: Daniel Matei 19/04/2026 | 22:10
Sursa foto: Shutterstock

O decizie luată de Regina Elisabeta a II-a în timpul domniei sale va fi privită, în timp, drept una dintre puținele sale greșeli, susține un cunoscut biograf regal, într-un interviu.

Într-un interviu acordat PEOPLE, Robert Hardman, autorul unei noi biografii despre monarh, spune că regretata regină a fost o figură definitorie pentru stabilitatea Casei Regale britanice, însă anumite alegeri din ultimii ani ai vieții sale continuă să genereze dezbateri în rândul experților regali.

Biograful a sugerat că una dintre aceste decizii, legată de modul în care monarhia a gestionat anumite crize interne, va fi reinterpretată de istorici ca un moment mai puțin inspirat într-o domnie altfel considerată exemplară. El a subliniat că, deși Elisabeta a II-a este apreciată pentru echilibrul și simțul datoriei, nicio domnie de 70 de ani nu este lipsită de controverse sau decizii discutabile.

Ce decizie a Reginei Elisabeta a II-a va putea fi interpretată ca fiind o eroare

Văzută drept figura care a definit monarhia modernă, regina și-a menținut familia unită în unele dintre cele mai tulburi perioade ale sale — de la consecințele imediate ale morții bruște a Prințesei Diana, până la destrămarea căsătoriilor copiilor săi, în special cea a moștenitorului său, Regele Charles, precum și plecarea tensionată și intens mediatizată a prințului Harry și a lui Meghan Markle din cadrul familiei regale.

În ultimii ani ai vieții sale însă, o decizie legată de fiul său considerat de mulți ca fiind fiul preferat al reginei, fostul prinț Andrew, continuă să lase o umbră puternică asupra moștenirii acesteia.

Potrivit relatărilor, instinctul de a-l proteja pe acesta în contextul legăturilor sale cu Jeffrey Epstein ar fi influențat o decizie care și astăzi ridică semne de întrebare în rândul apropiaților Casei Regale: sprijinul pentru finanțarea înțelegerii civile de aproximativ 16 milioane de dolari, încheiată în martie 2022 cu Virginia Giuffre, care l-a acuzat pe Andrew de abuz sexual atunci când era minoră. Ducele de York a negat acuzațiile, iar cazul a fost soluționat fără admiterea vreunei fapte.

Această decizie, afirmă Robert Hardman, autorul volumului Elizabeth II: In Private. In Public. The Inside Story, care urmează să apară pe 19 mai, „va rămâne în istorie drept o greșeală… și una care a depășit-o în timp”, a declarat acesta.

Regina Elisabeta a II-a a murit în 2022, la vârsta de 96 de ani, după o domnie de 70 de ani, cea mai lungă din istoria monarhiei britanice.

