Căderea în dizgrație a fostului prinț Andrew, tot mai evidentă. Fratele regelui ar fi ajuns să se folosească de o rulotă

Căderea în dizgrație a fostului prinț Andrew, fratele Regelui Charles, devine tot mai vizibilă, pe fondul pierderii privilegiilor regale și al presiunilor venite din interiorul monarhiei britanice.

Potrivit presei britanice, fostul duce de York trăiește în prezent în condiții mult mai modeste, departe de luxul care i-a definit viața timp de decenii.

După ce a fost forțat să părăsească reședința sa de la Royal Lodge, o proprietate cu zeci de camere în care locuise peste 20 de ani, Andrew s-a retras pe domeniul Sandringham. Decizia ar fi fost influențată de fratele său, în contextul scandalurilor care au afectat imaginea familiei regale, inclusiv legăturile controversate ale lui Andrew cu Jeffrey Epstein.

Prințul Andrew trăiește într-o rulotă?

Simbolul cel mai evident al acestui declin este însă apariția unei rulote modeste pe domeniul Sandringham. Inițial destinată personalului de securitate, aceasta ar fi ajuns să fie folosită chiar de fostul duce, potrivit unor surse citate de express.co.uk. Imaginea contrastează puternic cu stilul de viață anterior, caracterizat de reședințe somptuoase, personal numeros și acces la resurse considerabile.

Nici fosta soție a lui Andrew nu pare să o ducă mai bine. Se pare că Sarah Ferguson locuiește temporar cu prietenii săi când se află la New York, aceasta după ce Andrew a fost implicat în dosarele Epstein.

De când ea și soțul ei și-au pierdut statutul din interiorul Casei Regale Britanice, se pare că „Fergie” are tot mai puține opțiuni și s-ar chinui acum să își găsească unde să stea. Unele surse spun că, de la izbucnirea scandalului, Sarah Ferguson a fost nevoită să stea la prieteni, printre ei numărându-se și Priscilla Presley.

