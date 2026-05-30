Cu ce se ocupă arian Râlea, „Magicianul” copilăriei a milioane de români, în 2026

Pentru generații întregi de români, Marian Râlea va rămâne mereu „Magicianul” din Abracadabra, omul care a transformat copilăria într-o aventură plină de povești și imaginație. Astăzi, la aproape cinci decenii de la debutul său în teatru și televiziune, actorul continuă să fie extrem de activ, împărțindu-și timpul între scenă, proiectele dedicate copiilor și activitatea pedagogică.

Puțini artiști români se pot lăuda cu o carieră atât de complexă și de iubită precum cea a lui Marian Râlea. Actor de teatru, film și televiziune, profesor universitar și creator al fenomenului Abracadabra, acesta continuă să surprindă publicul chiar și după mai bine de 40 de ani de activitate.

Marian Râlea joacă trei personaje diferite din „O scrisoare pierdută”

În actuala stagiune teatrală, actorul are parte de o provocare rar întâlnită: interpretează trei personaje diferite din aceeași capodoperă a lui Ion Luca Caragiale, „O scrisoare pierdută”.

La Teatrul ACT, în noua montare semnată de regizorul Alexandru Dabija, Marian Râlea îl interpretează pe Zaharia Trahanache, într-o versiune inedită care a atras atenția publicului și criticilor.

În același timp, la Teatrul Național București, actorul joacă rolul Cetățeanului turmentat, personaj pe care inițial îl refuzase atunci când spectacolul lui Horațiu Mălăiele a fost reluat după un deceniu.

Mai mult, într-un proiect independent regizat de Toma Enache, acesta revine în pielea lui Agamiță Dandanache, personaj pe care îl interpretase și în celebra montare a lui Horațiu Mălăiele din 2012.

Pentru Marian Râlea, întâlnirea cu universul lui Caragiale nu este deloc nouă. În 1988, actorul primea Premiul pentru cel mai bun actor al anului pentru interpretarea lui Farfuridi în „O scrisoare pierdută” și a lui Benedict din „Mult zgomot pentru nimic”.

„A fost o bucurie să lucrez cu Sandu și cu întreaga echipă, o trupă extraordinară”, a declarat actorul despre colaborarea cu regizorul Alexandru Dabija.

Duminica rămâne Magicianul pe care îl iubesc copiii

Dacă serile îl găsesc pe scenă în roluri complexe și provocatoare, duminicile dimineața sunt dedicate celor mai mici spectatori.

La Teatrul Național București, Marian Râlea își pune din nou celebra pălărie de magician și îi întâmpină pe copii în universul Abracadabra.

Pentru actor, acest proiect rămâne una dintre cele mai importante misiuni ale sale. Acesta se destăinuia:

„Ce poate fi mai important decât un proiect pentru copii?”

De-a lungul anilor, mii de copii au urcat pe scenă alături de el, devenind personaje de poveste și învățând prin joc să fie mai curajoși și mai încrezători.

Abracadabra a împlinit 25 de ani

Anul 2026 este unul special pentru Marian Râlea și pentru proiectul care l-a făcut celebru.

Teatrul Național pentru Copii Abracadabra a aniversat 25 de ani de existență, un sfert de secol în care generații întregi au descoperit magia teatrului interactiv.

La începutul lunii aprilie, în Duminica Floriilor, proiectul a marcat oficial aniversarea la Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București.

Copiii care veneau la primele reprezentații au devenit astăzi părinți și își aduc propriii copii la spectacolele lui Marian Râlea.

Conceptul a rămas același: copilul nu este doar spectator, ci devine personaj principal.

„Copilul trebuie să urce pe scenă. Să fie întrebat. Să poată greși. Să aleagă. Să fie curajos”, este filosofia care a stat la baza proiectului încă de la început.

Cum s-a născut fenomenul Abracadabra

Povestea Abracadabra a început în 1991, într-un studio de televiziune, într-o perioadă în care România abia ieșea din comunism.

Marian Râlea a simțit atunci nevoia să le ofere copiilor altceva decât programele rigide cu care crescuseră generațiile anterioare.

Dintr-o simplă emisiune TV, proiectul s-a transformat într-un fenomen cultural care a marcat copilăria a milioane de români.

Mai târziu, conceptul a fost extins și în teatru, devenind unul dintre cele mai longevive și apreciate proiecte educaționale dedicate copiilor.

Profesorul care a transformat joaca într-o metodă de educație

Puțini știu că Marian Râlea este și doctor în teatru. Actorul a dezvoltat și cercetat metoda „Joc, Copilărie, Teatru”, pe care a inclus-o în teza sa doctorală și pe care a predat-o studenților de la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu.

Convingerea sa este simplă: copiii învață cel mai bine prin joacă. Actorul mărturisește:

„Copilul învață ceva atunci când urcă pe scenă”

El se declară bucuros că tot mai mulți tineri actori aleg să lucreze în zona teatrului educațional și a spectacolelor pentru copii.

De ce nu are copii Marian Râlea

Deși a fost înconjurat toată viața de copii și a devenit pentru mulți un adevărat „tată al copilăriei”, Marian Râlea nu a avut niciodată propriii copii.

Într-un interviu, actorul a explicat că teatrul și proiectele sale au ocupat întotdeauna primul loc în viața sa:

„Păi am avut atât de mulți copii, încât ce să îmi mai doresc? Acum mă gândeam că toți copiii își doreau un Tată Magician”

Actorul nu s-a căsătorit niciodată și spune că s-a dedicat aproape în totalitate scenei și artei.

Nu privește acest lucru ca pe un regret, ci ca pe o alegere firească a unui om care și-a dedicat întreaga existență publicului.

Cine este Marian Râlea

Născut la 20 decembrie 1957, la Turda, Marian Râlea a absolvit Academia de Teatru și Film din București în 1982, ca șef de promoție.

A jucat pe scenele Teatrului „Victor Ion Popa” din Bârlad, Teatrului „Toma Caragiu” din Ploiești, Teatrului de Comedie și Teatrului Bulandra.

De-a lungul carierei, a colaborat cu regizori importanți precum Silviu Purcărete, Andrei Șerban, Alexandru Darie sau Mihai Măniuțiu.

Publicul l-a urmărit atât în spectacole de teatru, cât și în filme și seriale precum „Moromeții 2”, „Sunt o babă comunistă”, „Fructul oprit” sau „Sacrificiul”.

Pentru întreaga sa activitate artistică și educațională, Marian Râlea a primit numeroase premii și distincții, inclusiv Ordinul Național pentru Merit în grad de Cavaler.

La aproape 70 de ani, Marian Râlea continuă să inspire generații. Joacă teatru, coordonează proiecte pentru copii, formează noi generații de actori și continuă să creadă că imaginația și jocul pot schimba lumea.

Pentru milioane de români, el este Magicianul care a demonstrat că poveștile nu au vârstă și că fiecare copil poate deveni eroul propriei aventuri.

CITEȘTE ȘI: Morandi s-a reunit, a promis o revenire uriașă, dar în 2026 trupa pare mai discretă ca niciodată. Ce mai fac Randi și Marius Moga

Rapperul care împărțea albume gratis în Piața Obor face acum artă experimentală