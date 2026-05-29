Acasă » Știri » Morandi s-a reunit, a promis o revenire uriașă, dar în 2026 trupa pare mai discretă ca niciodată. Ce mai fac Randi și Marius Moga

Morandi s-a reunit, a promis o revenire uriașă, dar în 2026 trupa pare mai discretă ca niciodată. Ce mai fac Randi și Marius Moga

De: Paul Hangerli 29/05/2026 | 07:30
Morandi s-a reunit, a promis o revenire uriașă, dar în 2026 trupa pare mai discretă ca niciodată. Ce mai fac Randi și Marius Moga
Albumul Morandi se lasă așteptat, sursa-colaj CANCAN.RO
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Trupa Morandi, fenomenul muzical care domina topurile în anii 2000 cu hituri precum „Angels”, „Beijo” sau „Save Me”, a anunțat în 2024 o revenire spectaculoasă. Randi și Marius Moga promiteau atunci un nou album, o strategie internațională și o relansare „100%”, despre care spuneau că va duce proiectul în locuri unde artiștii români nu au mai ajuns.

La jumătatea lui 2026 însă, Morandi pare mai degrabă retrasă decât prezentă în industria muzicală. În afară de câteva declarații și un concert programat în luna august la Varșovia, în Polonia, despre trupă nu au mai apărut foarte multe informații concrete. Fanii încă așteaptă albumul promis și piesele noi despre care cei doi vorbeau cu entuziasm.

Revenirea Morandi care promitea să cucerească lumea

În octombrie 2024, Randi anunța oficial că Morandi revine și că proiectul nu mai este doar o încercare nostalgică.

„E o revenire 100%, nu e doar o încercare, cu încrederea 100% că vom face lucrurile așa cum n-au mai făcut artiști din țara noastră. Sunt convins că vom ajunge în locuri în care n-au mai ajuns cei de la noi”, declara artistul.

Randi și Marius Moga spuneau atunci că lucrează deja de mai bine de jumătate de an la noul material și că albumul este aproape gata. Randi declara:

„Avem un album gata și, da, nu știu, cred că a venit firesc. Amândoi am avut proiecte separate, fiecare pentru România, dar până la urmă noi am venit din piața internațională. Era drumul pe care trebuia să ne și întoarcem”

„Vom avea un nou album Morandi”

La începutul lui 2025, Randi confirma din nou că Morandi pregătește muzică nouă și că sound-ul va fi diferit față de perioada de glorie a trupei.

„Vom avea un nou album. Suntem hotărâți să lansăm piese noi, atât pentru radio, cât și pentru underground. Vom avea acel vibe nostalgic de Morandi, dar împachetarea va fi nouă”, declara artistul în emisiunea „De10xRomânia”.

La rândul său, Marius Moga vorbea despre perfecționismul din spatele proiectului și despre faptul că nu vor să lanseze muzică până când totul nu este pus la punct. Acesta spunea:

„Noi suntem amândoi perfecționiști. O să vedem și când punem data lansării, să vedem toate piesele gata”

Un concert la Varșovia și multă liniște

Deși promisiunile au fost mari, în 2026 Morandi nu pare să fi revenit încă în forță pe piața muzicală. Nu există un album lansat oficial, nu au apărut hiturile internaționale despre care vorbeau cei doi artiști, iar aparițiile publice împreună sunt rare.

Singurul eveniment important confirmat până acum este concertul pe care Morandi îl va susține în luna august la Varșovia, în Polonia.

În rest, proiectul pare într-o perioadă de construcție sau poate chiar de recalibrare. Nu este clar dacă duo-ul pregătește în liniște un comeback major sau dacă revenirea se dovedește mai dificilă decât părea în 2024.

Problemele lui Randi au ținut trupa în umbră

În paralel cu relansarea Morandi, Randi a fost implicat și într-un scandal care a atras atenția publicului. Artistul a fost prins la începutul lui 2024 conducând după consum de substanțe interzise, iar cazul a rămas intens discutat în presă.

După apariția informațiilor, Randi a oferit primele declarații și a încercat să explice situația:

„Am fost oprit, am refuzat să fac testul care se face pe loc pentru că iau foarte multe suplimente, beau tot felul de ceaiuri. Chestiile astea se mai încurcă uneori”

Ulterior, acesta a mai spus:

„Eu sunt un biet artist, nu știu cum se procedează.”

Morandi, unul dintre cele mai importante proiecte pop românești

Chiar dacă revenirea nu s-a materializat încă așa cum sperau fanii, Morandi rămâne una dintre cele mai cunoscute trupe românești la nivel internațional.

Piesa „Angels” continuă să fie ascultată și astăzi, iar Randi spune că mesajul ei este mai actual ca niciodată.

„Încă are succes și acum când o cântăm. Piesa asta ar fi fost bine dacă era lansată acum doi ani. Dacă te uiți la ce se întâmplă în lume avem nevoie de tot mai multe piese cu astfel de mesaj”, declara artistul.

Rămâne de văzut dacă 2026 va fi anul în care Morandi va lansa în sfârșit albumul promis sau dacă proiectul are nevoie de mai mult timp pentru a reveni cu adevărat în atenția publicului.

CITEȘTE ȘI:

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
De asta s-a îmbătat și a făcut scandal la Survivor. Ce a băut Gabi Tamaș la Coco Bongo, de fapt. Nota de plată a fost uriașă
Știri
De asta s-a îmbătat și a făcut scandal la Survivor. Ce a băut Gabi Tamaș la Coco Bongo,…
Brazilia tremură înaintea Mondialului! Neymar are nevoie de investigații medicale urgente
Știri
Brazilia tremură înaintea Mondialului! Neymar are nevoie de investigații medicale urgente
Noi acuzații explozive pentru controversatul influencer Andrew Tate
Mediafax
Noi acuzații explozive pentru controversatul influencer Andrew Tate
Momentul în care o dronă se prăbușește pe un bloc din Galați, surprins în imagini. Explozie puternică și incendiu la etajul 10
Gandul.ro
Momentul în care o dronă se prăbușește pe un bloc din Galați, surprins...
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost diagnosticată cu o boală rară
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost...
Alimentele care pot reduce riscul de hipertensiune cu aproape 30%
Adevarul
Alimentele care pot reduce riscul de hipertensiune cu aproape 30%
Serviciile britanice dezvăluie, în premieră, câți ruși au fost uciși în războiul din Ucraina
Digi24
Serviciile britanice dezvăluie, în premieră, câți ruși au fost uciși în războiul din...
Povestea-șoc a unui copil norvegian de 10 ani, abandonat de părinți în India pentru a învăța să supraviețuiască
Mediafax
Povestea-șoc a unui copil norvegian de 10 ani, abandonat de părinți în India...
Parteneri
O mai recunoști? Azi e celebră, dar nu mai arată deloc așa. Mulți nu își dau seama cine este! Poți ghici din prima?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai recunoști? Azi e celebră, dar nu mai arată deloc așa. Mulți nu își...
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
Vedete cu suflet mare! Ce persoane publice din România au adoptat copii
Ciao.ro
Vedete cu suflet mare! Ce persoane publice din România au adoptat copii
Ce ar face Adina Buzatu dacă ar mai avea 20 de ani? Regretele care o macină pe vedetă: „A devenit un stil de viață, nu o pedeapsă”
Click.ro
Ce ar face Adina Buzatu dacă ar mai avea 20 de ani? Regretele care o...
„Cartelul” taximetriștilor din Capitală, amendat pentru practici anticoncurențiale la Otopeni. Cum acționau pentru a controla comenzile
Digi 24
„Cartelul” taximetriștilor din Capitală, amendat pentru practici anticoncurențiale la Otopeni. Cum acționau pentru a controla...
Chinezii au șocat Salonul Auto din 2026 cu această mașină extremă
Promotor.ro
Chinezii au șocat Salonul Auto din 2026 cu această mașină extremă
BANCUL ZILEI. El și ea în pat. El: - Ești agitată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El și ea în pat. El: - Ești agitată?
Schimbare majoră la eMAG. Ce se întâmplă cu cardurile tale salvate?
go4it.ro
Schimbare majoră la eMAG. Ce se întâmplă cu cardurile tale salvate?
Care este cea mai RARĂ culoare din natură?
Descopera.ro
Care este cea mai RARĂ culoare din natură?
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Momentul în care o dronă se prăbușește pe un bloc din Galați, surprins în imagini. Explozie puternică și incendiu la etajul 10
Gandul.ro
Momentul în care o dronă se prăbușește pe un bloc din Galați, surprins în imagini....
ULTIMA ORĂ
De asta s-a îmbătat și a făcut scandal la Survivor. Ce a băut Gabi Tamaș la Coco Bongo, de fapt. ...
De asta s-a îmbătat și a făcut scandal la Survivor. Ce a băut Gabi Tamaș la Coco Bongo, de fapt. Nota de plată a fost uriașă
Brazilia tremură înaintea Mondialului! Neymar are nevoie de investigații medicale urgente
Brazilia tremură înaintea Mondialului! Neymar are nevoie de investigații medicale urgente
Lumea showbiz-ului, în alertă! Drona căzută în Galați i-a speriat pe toți: ”E cel mai grav”
Lumea showbiz-ului, în alertă! Drona căzută în Galați i-a speriat pe toți: ”E cel mai grav”
Momentul care i-a distrus căsnicia: a intrat în casă și a găsit-o ascunsă în prosopul ei
Momentul care i-a distrus căsnicia: a intrat în casă și a găsit-o ascunsă în prosopul ei
Ce s-a întâmplat cu cele 2 persoane care se aflau în apartamentul lovit de dronă? Blocul a fost evacuat
Ce s-a întâmplat cu cele 2 persoane care se aflau în apartamentul lovit de dronă? Blocul a fost evacuat
MAE, primele măsuri după ce drona rusească s-a prăbușit peste un bloc în Galați! Amenință cu ...
MAE, primele măsuri după ce drona rusească s-a prăbușit peste un bloc în Galați! Amenință cu măsuri diplomatice
Vezi toate știrile