Deea Maxer își scoate apartamentul la vânzare, după ce s-a recăsătorit. Cum arată locuința

Deea Maxer a luat o decizie importantă în privința locuinței sale de după divorțul de Dinu Maxer, alegând să își schimbe complet planurile imobiliare și să își reorganizeze viața de familie. După o perioadă în care a rămas în același imobil pentru a menține stabilitatea copiilor și apropierea de ambii părinți, vedeta a scos la vânzare apartamentul în care a locuit în ultimii ani.

Locuința, un apartament cu trei camere situat în Bragadiru, în apropierea Capitalei, a fost construită în 2017 și este listată pe piață la un preț de aproximativ 128.000 de euro. Spațiul a devenit însă insuficient pentru noua structură familială extinsă, formată din cei doi copii ai vedetei și cei doi copii ai soțului său, Constantin, ceea ce a determinat nevoia unei locuințe mai mari.

Deea Maxer își scoate apartamentul la vânzare!

După divorț, Deea Maxer a ales să rămână în aceeași zonă și chiar în același bloc cu fostul partener, pentru a facilita o relație apropiată între copii și ambii părinți. Această decizie a fost văzută la momentul respectiv ca una pragmatică, orientată spre stabilitatea emoțională a celor mici. În timp, însă, prioritățile s-au schimbat, iar actuala configurație a familiei a impus o reevaluare a condițiilor de locuit.

În prezent, vedeta este căsătorită cu Constantin. Această realitate a dus la nevoia unui spațiu mai generos, capabil să ofere confort și intimitate tuturor membrilor. Apartamentul actual, deși modern și bine poziționat, nu mai corespunde acestor cerințe, mai ales în momentele în care întreaga familie se reunește.

În paralel cu procesul de vânzare, cei doi au început deja să analizeze opțiuni pentru o nouă locuință. Interesul lor se îndreaptă în continuare către zona de sud a Bucureștiului, în special către localități precum Bragadiru sau Măgurele, unde au deja conexiuni personale și familiale. Alegerea acestei zone nu este întâmplătoare, fiind influențată de apropierea față de rude, dar și de familiaritatea cu mediul și infrastructura locală.

Decizia de a face această schimbare vine într-un moment în care familia traversează și alte etape importante. Copiii se află în pragul unor noi începuturi în plan educațional, unul dintre ei urmând să înceapă școala, iar celălalt să intre la liceu. Aceste transformări implică nu doar ajustări logistice, ci și nevoia unui mediu stabil și adecvat dezvoltării lor.

CITEȘTE ȘI: Deea Maxer, cerută în căsătorie! Ajunge din nou în fața altarului: cum arată inelul de logodnă

ACCESEAZĂ ȘI: Deea Maxer a făcut marele anunț despre relația cu Constantin Cataramă: „Este o decizie pe termen lung”