Prinț Andrew transformase reședința de la Sandringham în Conacul Playboy! Angajații rup tăcerea despre petrecerile pe care le organiza

Andrew Mountbatten-Windsor ar fi lăsat personalul reședinței de la Sandringham „profund zdruncinat” după ce ar fi transformat palatul într-un loc asemănător cu celebrul Conac Playboy, în timpul petrecerilor organizate împreună cu prietenii săi.

Robert Jobson, un specialist în probleme regale, a dezvăluit această informație anul trecut în cartea sa, The Windsor Legacy, și a oferit acum noi detalii despre reacțiile stârnite de comportamentul lui Andrew, scrie Daily Express.

Prinț Andrew transformase Sandringham în Conacul Playboy

Într-un interviu acordat podcastului The Royalist, Jobson spune că personalul palatului a fost „îngrozit” și „profund zdruncinat” de ceea ce a trebuit să înfrunte în urma unuia dintre weekendurile lui Andrew la Sandringham House din Norfolk.

Potrivit autorului, personalul „a fost îngrozit că a trebuit să strângă toate aceste lucruri care au fost distribuite oaspeților”, a spus Jobson, descriind cum au fost găsite prezervative, lubrifianți și alte obiecte de acest tip și, mai grav, cum acestea le-ar fi fost distribuite invitaților chiar de către Andrew.

„Transformau Sandringham, reședința privată a Reginei, în Conacul Playboy. A fost destul de oribil”, povestește acesta.

Episodul ar fi avut loc cu doar două săptămâni înainte ca Familia Regală să sosească la Sandringham de Crăciun.

Ce știa Regele Charles despre acțiunile lui Andrew

La întrebarea ce știa Regele Charles despre comportamentul fratelui său, Jobson a dezvăluit că au vorbit în privat, Andrew dându-i fratelui său mai mare asigurări personale că nu a fost implicat în „nimic neplăcut”. Regele, a adăugat Jobson, și-a crezut fratele pe cuvânt.

„Este un lucru uimitor că și-a dat cuvântul, având în vedere că știa foarte bine că a mințit”, spune el.

În ceea ce privește milioanele de lire plătite drept compensație de Andrew acuzatoarei sale, Virginia Giuffre, autorul a fost direct.

„Este, destul de clar, bani pentru a cumpăra tăcerea. Oricum ai privi lucrurile”.

El a spus că plata părea concepută pentru a împiedica izbucnirea scandalului în anul Jubileului de Platină al Reginei.

„Plătește cineva 12 milioane de lire unei persoane despre care susține că nu o cunoaște? Este absurd”, a spus Jobson.

Fostul prinț Andrew încă respinge acuzațiile

În urma publicării a mii de documente și fotografii de către Departamentul de Justiție al SUA, în care fostul prinț Andrew apare în ipostaze compromițătoare, fratele mai mic al Regelui Charles a fost vizat de tot mai multe suspiciuni de corupție.

Andrew a fost arestat în februarie, fiind suspectat de abuz în funcție publică în perioada în care era atașat comercial al Regatului Unit la Washington. El a fost eliberat după 11 ore petrecute într-o secție de poliție din Norfolk și este în continuare anchetat. Oficial, fostul prinț respinge toate acuzațiile aduse în dosarul Epstein.

