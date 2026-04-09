Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Prinț Andrew transformase reședința de la Sandringham în Conacul Playboy! Angajații rup tăcerea despre petrecerile pe care le organiza

Prinț Andrew transformase reședința de la Sandringham în Conacul Playboy! Angajații rup tăcerea despre petrecerile pe care le organiza

De: Daniel Matei 09/04/2026 | 10:12
Prinț Andrew transformase reședința de la Sandringham în Conacul Playboy! Angajații rup tăcerea despre petrecerile pe care le organiza
Andrew Mountbatten-Windsor ar fi lăsat personalul reședinței de la Sandringham „profund zdruncinat” după ce ar fi transformat palatul într-un loc asemănător cu celebrul Conac Playboy, în timpul petrecerilor organizate împreună cu prietenii săi.

Robert Jobson, un specialist în probleme regale, a dezvăluit această informație anul trecut în cartea sa, The Windsor Legacy, și a oferit acum noi detalii despre reacțiile stârnite de comportamentul lui Andrew, scrie Daily Express.

Prinț Andrew transformase Sandringham în Conacul Playboy

Într-un interviu acordat podcastului The Royalist, Jobson spune că personalul palatului a fost „îngrozit” și „profund zdruncinat” de ceea ce a trebuit să înfrunte în urma unuia dintre weekendurile lui Andrew la Sandringham House din Norfolk.

Potrivit autorului, personalul „a fost îngrozit că a trebuit să strângă toate aceste lucruri care au fost distribuite oaspeților”, a spus Jobson, descriind cum au fost găsite prezervative, lubrifianți și alte obiecte de acest tip și, mai grav, cum acestea le-ar fi fost distribuite invitaților chiar de către Andrew.

„Transformau Sandringham, reședința privată a Reginei, în Conacul Playboy. A fost destul de oribil”, povestește acesta.

Episodul ar fi avut loc cu doar două săptămâni înainte ca Familia Regală să sosească la Sandringham de Crăciun.

Ce știa Regele Charles despre acțiunile lui Andrew

La întrebarea ce știa Regele Charles despre comportamentul fratelui său, Jobson a dezvăluit că au vorbit în privat, Andrew dându-i fratelui său mai mare asigurări personale că nu a fost implicat în „nimic neplăcut”. Regele, a adăugat Jobson, și-a crezut fratele pe cuvânt.

„Este un lucru uimitor că și-a dat cuvântul, având în vedere că știa foarte bine că a mințit”, spune el.

În ceea ce privește milioanele de lire plătite drept compensație de Andrew acuzatoarei sale, Virginia Giuffre, autorul a fost direct.

„Este, destul de clar, bani pentru a cumpăra tăcerea. Oricum ai privi lucrurile”.

El a spus că plata părea concepută pentru a împiedica izbucnirea scandalului în anul Jubileului de Platină al Reginei.

„Plătește cineva 12 milioane de lire unei persoane despre care susține că nu o cunoaște? Este absurd”, a spus Jobson.

Fostul prinț Andrew încă respinge acuzațiile

În urma publicării a mii de documente și fotografii de către Departamentul de Justiție al SUA, în care fostul prinț Andrew apare în ipostaze compromițătoare, fratele mai mic al Regelui Charles a fost vizat de tot mai multe suspiciuni de corupție.

Andrew a fost arestat în februarie, fiind suspectat de abuz în funcție publică în perioada în care era atașat comercial al Regatului Unit la Washington. El a fost eliberat după 11 ore petrecute într-o secție de poliție din Norfolk și este în continuare anchetat. Oficial, fostul prinț respinge toate acuzațiile aduse în dosarul Epstein.

CITEȘTE ȘI:

Prințul William îl considera pe unchiul său, Andrew, „o amenințare”. Care erau temerile viitorului rege

Regele Charles, prima reacție după ce Prințul Andrew a fost arestat! Anchetă în cazul dosarului legat de Jeffrey Epstein

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Un actor din Game of Thrones a murit la doar 35 de ani. Artistul se lupta cu o boală degenerativă și era internat
Showbiz internațional
Un actor din Game of Thrones a murit la doar 35 de ani. Artistul se lupta cu o…
Katy Perry, noi detalii despre relația cu Justin Trudeau. „Nu știam cât de generoasă poate fi karma”
Showbiz internațional
Katy Perry, noi detalii despre relația cu Justin Trudeau. „Nu știam cât de generoasă poate fi karma”
Informare meteorologică ANM. Cum va fi vremea de Paștele ortodox
Mediafax
Informare meteorologică ANM. Cum va fi vremea de Paștele ortodox
Câte resurse sunt necesare pentru a produce un singur kilowatt oră, de fapt
Gandul.ro
Câte resurse sunt necesare pentru a produce un singur kilowatt oră, de fapt
Gestul lui Răzvan Lucescu de care trebuie să audă toată România: „Asta spune totul despre el! Formidabil!”
Prosport.ro
Gestul lui Răzvan Lucescu de care trebuie să audă toată România: „Asta spune...
Ridicat din sărăcie, Mircea Lucescu nu punea preț pe bani. Singura persoană din fotbal cu care a avut un diferent financiar
Adevarul
Ridicat din sărăcie, Mircea Lucescu nu punea preț pe bani. Singura persoană din...
Momentul în care o profesoară din Iași sare dintr-o mașină de ride-sharing în mers. Șoferul a filmat totul
Digi24
Momentul în care o profesoară din Iași sare dintr-o mașină de ride-sharing în...
Presa maghiară: „Acest aspect îi doare foarte tare pe români. Nivelul lor de trai a scăzut față de cel al maghiarilor”
Mediafax
Presa maghiară: „Acest aspect îi doare foarte tare pe români. Nivelul lor de...
Parteneri
Îți amintești de Laura Teodoru, știrista de la Digi? S-a retras de la tv și duce o viață luxoasă. Cum arată acum, la 10 de ani de când a dispărut din viața publică
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îți amintești de Laura Teodoru, știrista de la Digi? S-a retras de la tv și...
Mircea Lucescu i-a spus ultima sa dorință doctorului Dragoș Vinereanu, șeful Secției de Cardiologie a Spitalului Universitar
Prosport.ro
Mircea Lucescu i-a spus ultima sa dorință doctorului Dragoș Vinereanu, șeful Secției de Cardiologie a...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
De ce nu vrea Anamaria Prodan să-și ia adio de la Mircea Lucescu: „A fost un om ales de Dumnezeu”
Click.ro
De ce nu vrea Anamaria Prodan să-și ia adio de la Mircea Lucescu: „A fost...
Uciderea ucrainencei Irina Zaruțka: suspectul principal a fost declarat inapt pentru a fi judecat. Cazul a stârnit dezbateri în SUA
Digi 24
Uciderea ucrainencei Irina Zaruțka: suspectul principal a fost declarat inapt pentru a fi judecat. Cazul...
Pedeapsa lui Trump pentru țările NATO care nu l-au ajutat în Orientul Mijlociu: mutarea trupelor SUA din Europa
Digi24
Pedeapsa lui Trump pentru țările NATO care nu l-au ajutat în Orientul Mijlociu: mutarea trupelor...
Povestea SUV-ului cu 4 stele Euro NCAP care i-a salvat viața lui Mircea Lucescu într-un accident petrecut în 2012
Promotor.ro
Povestea SUV-ului cu 4 stele Euro NCAP care i-a salvat viața lui Mircea Lucescu într-un...
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de ...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de...
Decizie șoc! Digi, obligată să primească rivalii în mii de localități din România
go4it.ro
Decizie șoc! Digi, obligată să primească rivalii în mii de localități din România
Cercetătorii au descoperit de ce îmbătrânește creierul!
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit de ce îmbătrânește creierul!
Se lansează un nou World of Warships pentru PC
Go4Games
Se lansează un nou World of Warships pentru PC
Câte resurse sunt necesare pentru a produce un singur kilowatt oră, de fapt
Gandul.ro
Câte resurse sunt necesare pentru a produce un singur kilowatt oră, de fapt
