Sâmbăta Morților 2026. Ce să nu faci în această zi

Sâmbăta Morților sau Moșii de Vară este o zi dedicată pomenirii morților. În 2026, această zi pică înainte de Rusalii, pe 30 mai. Conform tradiției, în această perioadă, sufletele celor adormiți sunt comemorate prin pomeni și rugăciuni. Iată ce se face în Sâmbăta Morților 2026 și ce nu ar trebui să faci niciodată.

Sâmbăta Morților 2026 – ce se face în această zi

Moșii de vară, cunoscuți în tradiția populară și sub numele de Sâmbăta Morților, se sărbătoresc în 2026 pe 30 mai. Este una dintre cele mai importante zile dedicate pomenirii celor trecuți în neființă din calendarul ortodox.

Ziua are loc întotdeauna în sâmbăta dinaintea Rusaliilor și este strâns legată de sărbătoarea Pogorârii Sfântului Duh, celebrată în acest an pe 31 mai.

În această zi, oamenii merg la biserică pentru a participa la slujbe speciale de pomenire. În plus, tot astăzi se duc alimente pentru a fi sfințite înainte să fie date de pomană pentru sufletele celor adormiți.

Se spune că în această zi există o punte între cei vii și cei plecați la cele sfinte. Dând de pomană și ținând cont de această zi de pomenire, memoria celor decedați este păstrată și respectată, iar sufletele lor se pot odihni în place.

Pe lângă Moșii de vară, în calendarul ortodox mai există și Moșii de toamnă, o altă zi de pomenire importantă, care marchează aceeași idee de rugăciune și amintire pentru cei adormiți.

Ce să nu faci în Sâmbăta Morților

În Sâmbăta Morților sau Moșii de Vară, credincioșii merg la slujbe de pomenire în biserici, unde preoții se roagă împreună cu rudele celor adormiți.

Sunt aduse la biserică alimente de dat de pomană precum colivă, colaci, vin, lumânări și tămâie, care sunt sfințite și împărțite ulterior oamenilor.

Conform calendarului ortodox, în Biserica Ortodoxă Română există mai multe sâmbete dedicate pomenirii celor adormiți, numite în popor „Moși”, iar Moșii de vară sunt una dintre aceste zile importante.

Mulți credincioși merg și la cimitir pentru a curăța mormintele și a aprinde lumânări.

De Sâmbăta Morților se leagă și o serie de superstiții și lucruri care, conform tradiției, nu se fac în această zi.

Cei care au rude decedate, ar trebui să pregătească de pomană cu grijă și deloc pe grabă. Se spune că sufletele celor care se odihnesc sunt cinstite prin grija cu care pregătești ceea ce dai de pomană.

De nu se dă de pomană fără ca alimentele să fie sfințite înainte. La fel de importantă este și mersul la cimitir pentru aprinderea lumânărilor și curățarea mormintelor.

De Sâmbăta Morților, nu se muncește și nici nu se face treabă în casă sau gospodărie.

Pachetele de pomană trebuie să se facă acasă și fiecare pachețel trebuie însoțit de lumânări și pomelnice cu numele celor adormiți, care sunt oferite preotului înainte de slujbă.

Alimentele care sunt date de pomană nu trebuie gustate de cei din familie înainte să fie oferite de pomană, pentru că se spune că ele aparțin sufletelor celor morți.

Obiceiuri și tradiții de Sâmbăta morților – ce se dă de pomană

În Sâmbăta Morților, pomana are o semnificație religioasă și simbolică extrem de importantă. Coliva este nelipsită din pachețelul de dat de pomană. Preparată din grâu, aceasta este considerată simbol al Învierii și al vieții veșnice. Grâul din compoziție este asociat cu ideea de renaștere și continuitate.

Alături de colivă, se împart colaci sau pâine de casă, sfințite la biserică. Aceste alimente exprimă legătura dintre cei vii și cei adormiți.

În multe familii, pomana include și mâncăruri gătite precum sarmale, cozonac, plăcinte, orez cu lapte sau prăjituri de casă.

Sunt oferite și fructe de sezon, cireșe, căpșune sau piersici, care considerate simboluri ale belșugului și ale continuității vieții. Apa și vinul sunt și ele nelipsite din pachete.

Un alt obicei este să se folosească vase noi. De Sâmbăta Morților, alimentele sunt puse în farfurii, străchini sau căni noi, care rămân celor care le primesc. Ele simbolizează curățenia sufletească și continuitatea gestului de dăruire.

Pomana se împarte rostindu-se „Dumnezeu să-l ierte”, în amintirea celor decedați pentru care se oferă alimentele.

În tradiția populară, se consideră că în această zi legătura dintre cei vii și cei morți este mai puternică. Tocmai de asta, în multe zone se păstrează obiceiul de a curăța mormintele și de a aprinde lumânări, ca simbol al luminii care călăuzește sufletele.

