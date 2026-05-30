Secretul lui Kate Middleton. Jocul cu alcool la care Prințesa de Wales încă participă

De: Paul Hangerli 30/05/2026 | 07:20
Unul din jocurile preferate ale reginei, sursa-colaj CANCAN.RO
Deși și-a schimbat radical stilul de viață după lupta cu cancerul, Kate Middleton nu a renunțat la unul dintre jocurile preferate ale familiei regale. Mike Tindall a dezvăluit că Prințesa de Wales este extrem de competitivă și continuă să participe la celebra partidă de „beer pong”, însă într-o versiune mult mai elegantă.

Kate Middleton este cunoscută pentru eleganța, discreția și seriozitatea cu care își îndeplinește rolul în familia regală britanică. Cu toate acestea, în spatele imaginii oficiale se ascunde și o latură jucăușă și extrem de competitivă, potrivit dezvăluirilor făcute recent de Mike Tindall, soțul Zarei Tindall și unul dintre cei mai apropiați membri ai familiei regale.

Într-un interviu acordat revistei Woman & Home, fostul internațional englez de rugby a povestit că Prințesa de Wales continuă să participe la unul dintre jocurile preferate ale familiei atunci când se reunesc în cadru privat.

Kate Middleton joacă „Prosecco Pong”

Potrivit lui Mike Tindall, Kate este o mare fană a jocului beer pong, însă versiunea practicată de familia regală este ceva mai sofisticată. Acesta a declarat:

„Știam că Prințesa de Wales este extrem de competitivă pentru că am văzut-o jucând un joc cu băutură numit beer pong, însă noi jucăm de obicei Prosecco pong. Încă îl joacă împreună cu noi”

Beer pong este un joc popular în care participanții încearcă să arunce mingi de ping-pong în pahare cu băutură. În cazul familiei regale, berea este înlocuită cu prosecco, oferind astfel jocului o notă mai elegantă și mai apropiată de stilul aristocratic britanic.

„Toată lumea este competitivă în familie”

Mike Tindall a explicat că pasiunea pentru sport și competiție este prezentă la aproape toți membrii familiei regale.

„Sportul este omniprezent în familie. Toată lumea este competitivă”

Comentariile sale au readus în atenția publicului un moment devenit celebru din 2023, când Kate Middleton, Prințul William și Prințesa Anne au participat la un episod special al podcastului „The Good, The Bad & The Rugby”, filmat la Castelul Windsor înaintea Cupei Mondiale de Rugby.

În timpul discuției, Tindall a tachinat-o pe Kate în legătură cu spiritul său competitiv.

„Nu o să spun că ești ultra-competitivă”, a afirmat el, făcând apoi o pauză sugestivă.

„Eu nu sunt competitivă deloc”, a răspuns prințesa, zâmbind.

Replica lui Mike a stârnit imediat râsete:

„Am văzut-o jucând beer pong!”

Cum s-a schimbat relația lui Kate cu alcoolul după diagnosticul de cancer

Deși nu a renunțat complet la momentele relaxante petrecute alături de familie și prieteni, Kate Middleton a mărturisit că și-a redus considerabil consumul de alcool după diagnosticul de cancer primit în 2024.

În luna martie a acestui an, în timpul unei vizite la Southwark Brewing Company din Londra, alături de Prințul William, Prințesa de Wales a vorbit deschis despre schimbările pe care le-a făcut în viața sa:

„De la diagnosticul meu nu am mai consumat prea mult alcool. Este un lucru la care trebuie să fiu mult mai atentă acum”

Potrivit presei britanice, după această mărturisire, Kate s-a întors către soțul său și a glumit:

„Dar ție îți place cidrul.”

Lupta cu boala care i-a schimbat prioritățile

În martie 2024, Kate Middleton a anunțat că urmează tratament pentru o formă de cancer descoperită în urma unei intervenții chirurgicale abdominale efectuate la începutul anului.

Vestea a șocat întreaga lume, iar prințesa și-a redus semnificativ aparițiile publice pentru a se concentra asupra tratamentului și recuperării.

După finalizarea ședințelor de chimioterapie, aceasta a început să revină treptat la activitățile obișnuite, iar în ianuarie 2025 a anunțat că boala se află în remisie.

Surse apropiate familiei regale au afirmat că, în prezent, Kate și-a reluat mare parte dintre activitățile pe care le avea înainte de diagnostic, inclusiv antrenamentele sportive și programul public.

William, impresionat de puterea soției sale

Recent, Prințul William a oferit una dintre cele mai emoționante declarații despre recuperarea soției sale, după ce aceasta a efectuat singură o vizită oficială în Italia. Moștenitorul tronului britanic a declarat:

„Sunt atât de mândru de ea, incredibil de mândru. A fost extraordinară”

Prințul de Wales a vorbit și despre rolul esențial pe care Kate îl are în viața familiei.

„Este o mamă extraordinară, o soție extraordinară și, sincer, familia noastră nu ar putea funcționa fără ea. A fost absolut uimitoare.”

William și Kate sunt părinții a trei copii, Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis, iar potrivit apropiaților, familia a devenit și mai unită după perioada dificilă traversată în ultimii doi ani.

Spiritul competitiv a rămas neschimbat

Dacă diagnosticul de cancer a determinat-o să adopte un stil de viață mai atent și mai echilibrat, un lucru pare să fi rămas neschimbat: spiritul competitiv al lui Kate Middleton.

Fie că este vorba despre sport, activități de familie sau o partidă amuzantă de „Prosecco Pong”, Prințesa de Wales continuă să își surprindă apropiații cu energia, ambiția și dorința de a câștiga, demonstrând că, dincolo de titlurile regale, rămâne o persoană cât se poate de autentică.

