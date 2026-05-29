Familia Regală vrea să șteargă urmele lui Harry și Meghan din Frogmore Cottage. Renovările de 2,4 milioane ar putea fi anulate complet

Frogmore Cottage, fosta reședință din Marea Britanie a Ducelui și Ducesei de Sussex, ar putea fi modificată din nou, după ce familia regală britanică analizează posibilitatea de a anula renovările costisitoare realizate pentru Harry și Meghan în urmă cu câțiva ani.

Renovare de milioane la Frogmore Cottage

Proprietatea de gradul II, situată în Home Park, pe domeniul Castelului Windsor, a trecut printr-o renovare majoră în 2018, în valoare de 2,4 milioane de lire sterline.

Acest proiect costisitor a transformat cinci unități locative separate într-o singură casă de familie pentru Harry și Meghan. Cu toate acestea, cuplul a locuit acolo doar aproximativ 10 luni înainte de a se muta în Statele Unite, lăsând proprietatea goală.

Potrivit publicației The Sun, sunt în desfășurare evaluări pentru a determina dacă proprietatea ar putea fi împărțită din nou, printre mai multe opțiuni analizate.

Se înțelege că nu a fost luată încă nicio decizie și că nu au început lucrări de construcție, iar scopul acestor analize este găsirea unei soluții pentru ocuparea proprietății în viitor.

Una dintre opțiuni este împărțirea din nou a cottage-ului în mai multe locuințe separate.

Harry și Meghan au fost rugați să părăsească locuința

Ducele și Ducesa de Sussex au fost rugați să elibereze singura lor reședință din Marea Britanie în 2023, la doar câteva săptămâni după publicarea controversatei autobiografii a prințului Harry, „Spare”.

Decizia a fost interpretată ca o mustrare majoră din partea Regelui față de fiul său cel mic, care, după mutarea în America de Nord în 2020, a criticat în repetate rânduri monarhia, acuzând rasism și lipsă de sprijin.

Ulterior, Harry și Meghan au rambursat 2,4 milioane de lire sterline pentru a acoperi costurile renovării și chiriei cottage-ului.

Cheltuiala fusese inițial suportată din Sovereign Grant, fond alimentat din bani publici în schimbul cedării către stat a veniturilor provenite din Crown Estate.

În raportul financiar regal din 2018/2019, lucrările de la Frogmore au fost descrise astfel:

„Proiectul a constat în reconfigurarea și renovarea completă a cinci unități rezidențiale aflate într-o stare precară pentru a crea reședința oficială a Ducelui și Ducesei de Sussex și a familiei lor.”

Proprietatea oferită de Regina Elisabeta a II-a

Regina Elisabeta a II-a le oferise proprietatea, administrată de Casa Regală, pentru a fi folosită de Sussex după căsătorie.

După ce s-au mutat acolo înainte de nașterea prințului Archie, Harry și Meghan s-au relocat în California, folosind proprietatea doar de câteva ori ulterior.

Frogmore Cottage i-a fost oferită ulterior și prințului Andrew Mountbatten-Windsor, ca parte a încercării de a-l muta din conacul Royal Lodge al Crown Estate, însă acesta a refuzat oferta și locuiește acum pe domeniul privat Sandringham al Regelui, în Norfolk.

