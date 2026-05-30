Legenda NHL, în vârstă de 60 de ani, și câștigătorul a patru Cupe Stanley s-a stins la doar câteva zile după o apariție emoționantă în Montreal

Fostul mare hocheist canadian, considerat unul dintre cei mai competitivi și influenți jucători din istoria NHL, a murit la vârsta de 60 de ani. Tragedia a șocat lumea sportului nord-american, cu atât mai mult cu cât Claude Lemieux apăruse în public cu doar câteva zile înainte, într-un moment simbolic la Bell Centre din Montreal.

Lumea hocheiului este în doliu după moartea lui Claude Lemieux, fostul star al NHL și de patru ori câștigător al Cupei Stanley. Decesul său a fost confirmat joi de NHL Alumni Association, iar ulterior mai multe publicații americane au relatat că fostul sportiv s-ar fi sinucis.

Apariția care a emoționat fanii NHL

Potrivit informațiilor apărute în presa americană, Lemieux a fost găsit în jurul orei 03:00 dimineața la o afacere deținută de familia sa în Florida, după ce apropiații au observat că nu revenise acasă.

NHL Alumni Association

„A fost iubit de soția sa și de cei patru copii ai săi, iar în numele familiei Lemieux îi rugăm pe toți să le respecte intimitatea în aceste momente dificile”

Vestea tragică a venit la doar câteva zile după ce Claude Lemieux participase la ceremonia de deschidere a meciului trei din finala Conferinței de Est a NHL dintre Montreal Canadiens și Carolina Hurricanes.

Pe 25 mai, fostul hocheist a purtat torța ceremonială în fața miilor de suporteri prezenți la Bell Centre din Montreal, într-un moment care avea să devină ultima sa apariție publică.

Imaginile cu Lemieux salutând fanii au făcut rapid înconjurul rețelelor sociale după anunțul morții sale, mulți dintre suporteri declarându-se șocați de veste.

O carieră legendară: patru Cupe Stanley și peste două decenii în NHL

Originar din Buckingham, Quebec, Claude Lemieux a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai generației sale.

Și-a început ascensiunea în NHL la Montreal Canadiens, echipă alături de care a câștigat prima Cupă Stanley în 1986, chiar în sezonul său de debut.

Ulterior, a devenit o figură emblematică pentru New Jersey Devils, contribuind decisiv la cucerirea trofeului în 1995 și 2000. Între cele două titluri cu Devils, Lemieux a mai ridicat o Cupă Stanley alături de Colorado Avalanche, în 1996.

În cei 21 de ani petrecuți în NHL, a evoluat pentru Montreal Canadiens, New Jersey Devils, Colorado Avalanche, Phoenix Coyotes, Dallas Stars și San Jose Sharks.

Pe plan internațional, a reprezentat Canada la cele mai importante competiții, câștigând medalia de aur la Campionatul Mondial de Juniori din 1985 și triumfând la Canada Cup în 1987.

Un jucător temut și respectat

Claude Lemieux a rămas în istoria NHL nu doar pentru trofeele câștigate, ci și pentru stilul său de joc agresiv și spiritul competitiv ieșit din comun.

În 1.215 meciuri disputate în sezonul regulat al NHL, a înscris 379 de goluri și a oferit 407 pase decisive, acumulând 786 de puncte.

Statisticile sale din playoff sunt și mai impresionante. Lemieux a marcat 80 de goluri și a adunat 158 de puncte în 234 de partide eliminatorii, fiind considerat unul dintre cei mai buni jucători de meciuri decisive din istoria ligii.

În 1995, a primit prestigiosul trofeu Conn Smythe, acordat celui mai valoros jucător al playoff-ului, după ce a condus New Jersey Devils spre primul titlu Stanley Cup din istoria francizei.

Reacția NHL: „Unul dintre cei mai mari jucători ai meciurilor importante”

Comisarul NHL, Gary Bettman, a transmis un mesaj emoționant după anunțul decesului. Acesta a declarat:

„Liga Națională de Hochei deplânge dispariția lui Claude Lemieux, campion de patru ori al Cupei Stanley și unul dintre cei mai mari jucători ai meciurilor importante din istoria hocheiului”

La rândul lor, oficialii New Jersey Devils au subliniat impactul uriaș pe care fostul atacant l-a avut asupra clubului.

„Un jucător decisiv pe gheață și extrem de apreciat de fanii Devils în afara ei, impactul lui Claude în aducerea primei Cupe Stanley din istoria clubului în New Jersey va rămâne pentru totdeauna una dintre cele mai importante performanțe din istoria echipei.”

O nouă carieră de succes după retragere

După retragerea din activitatea competițională, în 2009, Lemieux și-a construit o reputație solidă ca agent sportiv.

El reprezenta mai multe nume importante din NHL, printre care Moritz Seider, Timo Meier, Hampus Lindholm și portarul Frederik Andersen.

„Este ca un membru al familiei”, declara recent Andersen despre fostul mare hocheist canadian.

Mesaje de condoleanțe din întreaga lume a sportului

După anunțul decesului, numeroase personalități și organizații sportive au transmis mesaje de condoleanțe.

San Jose Sharks, ultima echipă pentru care a evoluat, s-a declarat „îndurerată de dispariția fostului jucător și a legendei NHL Claude Lemieux”.

Legenda baseballului Curt Schilling a scris pe rețeaua X că Lemieux „va fi profund regretat”, iar istoricul de hochei Mike Commito a descris vestea ca fiind „absolut devastatoare”.

Și vicepremierul provinciei Quebec, Christine Fréchette, a transmis un omagiu emoționant:

„Claude Lemieux era generația mea. O figură emblematică a hocheiului nostru, un jucător cu mult caracter și pasiune. Moartea sa pare atât de bruscă, mai ales după ce l-am văzut purtând cu mândrie torța la Bell Centre în urmă cu doar câteva zile.”

Familia și moștenirea lăsată în urmă

Claude Lemieux lasă în urmă soția sa, Deborah, cei trei fii – Brendan, Christopher și Michael – și fiica sa, Claudia.

Fiul său, Brendan Lemieux, a urmat aceeași cale în hochei și a evoluat în NHL pentru mai multe echipe, inclusiv New York Rangers.

Prin cele patru Cupe Stanley, performanțele extraordinare din playoff și influența pe care a avut-o asupra generațiilor de jucători care i-au urmat, Claude Lemieux rămâne una dintre figurile emblematice ale hocheiului nord-american și unul dintre cei mai importanți jucători din istoria NHL.

