Tragedie fără margini în Kenya! Un incendiu izbucnit noaptea a ucis mai multe eleve

Un incendiu violent izbucnit în timpul nopții într-un cămin al unei școli de fete din Kenya a provocat o tragedie de proporții. Cel puțin 16 eleve și-au pierdut viața, iar alte zeci au fost rănite după ce flăcările au cuprins dormitorul Academiei de Fete Utumishi din Gilgil, în comitatul Nakuru, aflat la aproximativ 120 de kilometri de capitala Nairobi.

Incendiul a izbucnit în toiul nopții

Potrivit autorităților, incendiul a fost raportat în jurul orei 03:30 dimineața. În dormitor se aflau aproximativ 220 de fete în momentul în care focul a izbucnit. Poliția a confirmat inițial moartea a 15 eleve, însă ulterior ministrul Educației din Kenya, Julius Ogamba, a anunțat că bilanțul a crescut la 16 victime.

Alte 79 de persoane au fost rănite și transportate la spitale din zonă, unele dintre ele în stare gravă.

Cauza incendiului nu a fost stabilită până în acest moment.

Scene de panică și intervenție de urgență

Imaginile difuzate de presa locală au arătat geamuri sparte, pereți înnegriți de fum și intervenția echipelor de salvare. Crucea Roșie din Kenya a transmis că mai multe eleve au fost evacuate de urgență și primesc îngrijiri medicale.

La fața locului au intervenit pompierii locali, echipele de intervenție în caz de dezastre, poliția kenyană și voluntarii Crucii Roșii.

Masoud Mwinyi, un oficial superior al poliției, a declarat că aproximativ 50 de polițiști au fost mobilizați pentru a căuta eleve care ar fi fugit în timpul incendiului și încă nu au fost găsite. Acesta a declarat:

„Din cauza șocului, fricii și panicii, multe persoane au fugit, iar totul s-a întâmplat pe timpul nopții”

Elevele au sărit pe geam ca să se salveze

Zeci de părinți s-au adunat joi dimineață la școală, încercând disperați să afle informații despre copiii lor.

O femeie, Wambui Nderitu, a declarat pentru BBC că nepoata sa a supraviețuit incendiului, însă și-a rupt piciorul în timp ce încerca să scape din clădire. Aceasta a povestit:

„Unele dintre fetele aflate la etaj au fost nevoite să sară pe geam, de aceea sunt rănite”

Kenya, marcată de numeroase incendii în școli

Tragedia readuce în atenție problema gravă a siguranței în școlile din Kenya. Țara are un istoric îndelungat al incendiilor izbucnite în unitățile de învățământ.

Potrivit datelor oficiale, doar în 2018 au fost înregistrate peste 60 de incendii în liceele publice din Kenya. Cercetătorii spun că multe dintre acestea au fost provocate de elevi nemulțumiți de disciplina severă și condițiile precare.

În 2024, 21 de elevi au murit într-un incendiu produs într-un internat din comitatul Nyeri, iar în 2017 alte nouă fete și-au pierdut viața într-un incendiu izbucnit într-o școală din Nairobi.

Un raport al auditorului general din 2022 arăta că majoritatea școlilor publice din Kenya nu sunt pregătite să gestioneze situații de incendiu.

