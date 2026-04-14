Marian Godină sigur ar fi plâns! Ce mesaj video primea de la soție și fetițe, dacă Faimoșii câștigau proba de comunicare

Într-unul dintre episoadele recente ale competiției Survivor România, desfășurarea evenimentelor a luat o turnură neașteptată pentru unul dintre concurenți, Marian Godină. Contextul general al ediției a fost influențat de o zi cu semnificație aparte pentru ambele triburi, care au participat la o masă comună de Paște înainte de a porni pe traseul de joc.

Cele două triburi au început ziua într-un cadru mai relaxat decât în mod obișnuit, reunindu-se pentru a lua masa împreună, într-un moment de respiro în mijlocul competiției intense. După această etapă, concurenții au fost trimiși pe traseu, unde dinamica jocului a revenit rapid la tensiunea specifică formatului emisiunii. Iar recompensa pe care o primeau era una pe măsură, să vadă un mesaj video de la familia lor.

Ce mesaj video primea Marian Godină la Survivor

După pierderea probei și finalizarea etapei de traseu, a fost convocat consiliul, moment în care s-au analizat rezultatele și s-au stabilit următoarele direcții ale competiției. În acest context, a fost organizat și duelul de eliminare, o etapă decisivă care a avut impact direct asupra parcursului unui dintre concurenți. În urma confruntării, Marian Godină a fost învins de către Andreea, rezultatul duelului schimbând semnificativ traiectoria sa în competiție.

În loc să părăsească definitiv competiția, concurentul a fost redirecționat către Insula Exilului, o zonă separată a jocului unde participanții sunt nevoiți să reziste în condiții mai dificile, cu resurse limitate și provocări suplimentare. Această decizie a reprezentat o a doua șansă în cadrul competiției, oferindu-i posibilitatea de a continua parcursul, chiar dacă într-un regim mai restrictiv decât cel al triburilor principale.

Dacă Faimoșii ar fi câștigat proba, Marian ar fi primit un mesaj foarte emoționat din partea soției și a celor două fetițe. În clipul postat de soție pe Instagram se poate observa cum fiica cea mare era foarte nerăbdătoare să îi povestească tatălui ce a făcut în tot acest timp cât a fost plecat.

