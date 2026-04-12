Cinci concurenți vor fi dați afară de la Survivor. Condițiile în care vor fi trimiși acasă

Viperele Vesele au anunțat pe rețelele de socializare numele concurenților care urmează să fie eliminați din competiția „Survivor România 2026”. Faimoșii sunt cei care vor pierde trei coechipieri.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, oferite de Viperele Vesele, în următoarele ediții ale competiției lucrurile se vor complica semnificativ pentru ambele tabere rămase în joc.

Tensiunile și strategiile din cadrul „Survivor România” ar urma să ducă la eliminări importante, atât din echipa Faimoșilor, cât și din cea a Războinicilor, conform acelorași surse din mediul online.

Concurenții care părăsesc competiția

Din Tabăra Faimoșilor ar urma să părăsească jocul Olga Barcari, Marian Godină și Aris, iar de la Războinici ar urma să fie eliminați Patris și Alberto.

„Așadar, după eliminarea lui Ceanu, deja difuzată, urmează trimiterea în exil a lui Marian Godina. În exil, pe Marian Godina îl va urma Olga. Între cei doi va avea loc un duel, iar Olga

va fi eliminată. Are loc unificarea. În săptămâna următoare, duelul dintre Alberto și Lucian se va încheia cu plecarea lui Alberto. Apoi, Patris va intra la duel cu Ramona și Bianca Stoica, iar cea care va părăsi competiția va fi Patris. Urmează duelul dintre Marian Godină și Gabriel Tamaș, duel în urma căruia va fi eliminat Marian Godină, iar apoi va urma duelul dintre Aris și Lucian, în urma căruia Aris va fi eliminat”, arată Viperele Vesele.

Pe măsură ce competiția „Survivor România” se apropie de fazele finale, fiecare eliminare devine tot mai importantă și poate schimba radical parcursul concurenților rămași în joc.

Tensiunile dintre participanți cresc vizibil. Totodată, strategiile devin din ce în ce mai dure, pe măsură ce toți luptă pentru un loc în finală. Probele dificile și presiunea constantă își pun amprenta asupra relațiilor din echipe. Fiecare consiliu de eliminare aduce emoții puternice și decizii importante.

