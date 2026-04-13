Câte mii de euro ar fi primit exilatul Marian Godină, din partea postului Antena 1, pentru cele 11 săptămâni de Survivor

Marian Godină a avut parte de o întorsătură neașteptată în competiția Survivor România. După ce a pierdut duelul în fața Andreei, părea că parcursul său se încheie, însă surpriza serii a fost alta: concurentul a primit o a doua șansă și a fost trimis pe Insula Exilului, acolo unde va trebui să reziste în condiții dificile până la momentul unificării. După acest moment, mulți s-au întrebat ce sumă ar fi încasat dacă ar fi fost eliminat definitiv din competiție.

Ediția din 12 aprilie 2026 a emisiunii Survivor România a fost marcată de emoții puternice și momente tensionate. Cele două triburi s-au confruntat într-un joc de recompensă cu miză dublă: o masă de Paște oferită de Adi Vasile și șansa de a primi mesaje de la cei dragi. Războinicii au câștigat, bucurându-se de o experiență încărcată de emoție.

La Consiliul Tribal, s-a anunțat apropierea unificării și introducerea exilului pentru cei eliminați. În urma votului din tabăra Faimoșilor, Marian și Andreea au ajuns la duel. Andreea a dominat proba și a câștigat rapid, iar Marian Godină a fost eliminat. Acesta și-a cerut iertare colegilor și le-a mulțumit pentru experiență, aflând apoi că va continua competiția pe insula exilului, unde va avea parte de o nouă provocare.

„Cred că voi avea nevoie de o perioadă de liniște, faptul că voi fi singur mă va ajuta să îmi limpezesc gândurile. Vă mulțumesc pentru această șansă!”, a zis concurentul.

Câți bani ar fi primit Marian Godină

Conform surselor CANCAN.RO Marian Godină este remunera cu aproximativ 2.000 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în competiție. Ediția în care a fost eliminat a marcat cel de-al 14-lea „stage”, însă Marian Godină nu a fost prezent încă de la începutul sezonului. Acesta a intrat în competiție pe 30 ianuarie, ratând primele trei săptămâni.

Prin urmare, parcursul său a însumat 11 săptămâni active în reality show. Dacă ar fi fost trimis acasă definitiv, fără șansa oferită de Insula Exilului, suma totală pe care ar fi încasat-o s-ar ridica la aproximativ 22.000 de euro. Această valoare reflectă atât rezistența sa în competiție, cât și implicarea în una dintre cele mai dure experiențe televizate.

