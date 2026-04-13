Câte mii de euro ar fi primit exilatul Marian Godină, din partea postului Antena 1, pentru cele 11 săptămâni de Survivor

De: Andreea Stăncescu 13/04/2026 | 17:10
Câte mii de euro ar fi primit exilatul Marian Godină, din partea postului Antena 1, pentru cele 11 săptămâni de Survivor
Câți bani ar fi primit Marian Godină dacă părăsea emisiunea

Marian Godină a avut parte de o întorsătură neașteptată în competiția Survivor România. După ce a pierdut duelul în fața Andreei, părea că parcursul său se încheie, însă surpriza serii a fost alta: concurentul a primit o a doua șansă și a fost trimis pe Insula Exilului, acolo unde va trebui să reziste în condiții dificile până la momentul unificării. După acest moment, mulți s-au întrebat ce sumă ar fi încasat dacă ar fi fost eliminat definitiv din competiție.

Ediția din 12 aprilie 2026 a emisiunii Survivor România a fost marcată de emoții puternice și momente tensionate. Cele două triburi s-au confruntat într-un joc de recompensă cu miză dublă: o masă de Paște oferită de Adi Vasile și șansa de a primi mesaje de la cei dragi. Războinicii au câștigat, bucurându-se de o experiență încărcată de emoție.

La Consiliul Tribal, s-a anunțat apropierea unificării și introducerea exilului pentru cei eliminați. În urma votului din tabăra Faimoșilor, Marian și Andreea au ajuns la duel. Andreea a dominat proba și a câștigat rapid, iar Marian Godină a fost eliminat. Acesta și-a cerut iertare colegilor și le-a mulțumit pentru experiență, aflând apoi că va continua competiția pe insula exilului, unde va avea parte de o nouă provocare.

„Cred că voi avea nevoie de o perioadă de liniște, faptul că voi fi singur mă va ajuta să îmi limpezesc gândurile. Vă mulțumesc pentru această șansă!”, a zis concurentul.

Câți bani ar fi primit Marian Godină

Conform surselor CANCAN.RO Marian Godină este remunera cu aproximativ 2.000 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în competiție. Ediția în care a fost eliminat a marcat cel de-al 14-lea „stage”, însă Marian Godină nu a fost prezent încă de la începutul sezonului. Acesta a intrat în competiție pe 30 ianuarie, ratând primele trei săptămâni.

Prin urmare, parcursul său a însumat 11 săptămâni active în reality show. Dacă ar fi fost trimis acasă definitiv, fără șansa oferită de Insula Exilului, suma totală pe care ar fi încasat-o s-ar ridica la aproximativ 22.000 de euro. Această valoare reflectă atât rezistența sa în competiție, cât și implicarea în una dintre cele mai dure experiențe televizate.

