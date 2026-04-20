Vedeta de la Pro TV, acuzată că a fugit de la filmări pentru o colaborare secretă cu Antena 1. Transferul care a aprins războiul între televiziuni!

În show-urile culinare din România, bucătarii nu mai sunt doar „maeștri ai gustului”, ci actori importanți în jocul transferurilor dintre posturi și formate rivale. În ultimii ani, au ajuns să circule între emisiuni concurente ca adevărate piese de schimb, iar mutările lor au început să genereze mai multă tensiune decât audiență.

Unul dintre cele mai recente exemple este Chef Ștefan Popescu, actual jurat la „Chefi la cuțite”, implicat într-un litigiu cu Pro TV care a ajuns să se tranșeze tot în instanță.

Probabil că nu multă lume își mai aduce aminte, însă înainte de Antena 1, Ștefan Popescu a colaborat cu postul din Pache Protopoescu pentru matinalul „Vorbește lumea”, în baza unui contract care includea obligații clare: participarea la filmări, respectarea exclusivității, dar și clauze penale în cazul încălcării acestora.

Conflictul a izbucnit în momentul în care colaborarea a fost întreruptă, iar bucătarul a lipsit de la filmările programate și bătea palma cu un post concurent, Antena 1 mai exact. Când a aflat, Pro TV a invocat o penalizare usturătoare: 150.000 de euro pentru încălcarea contractului!

”Prin notificările comunicate prin executor judecătoresc, pârâţilor (n.r. bucătarului și firmei acestuia) le-a fost pus în vedere că, întrucât dispoziţiile art. 10.7 din Contract condiţionează operarea denunţării de achitarea sumei de 150.000 euro, încetarea contractului urmează a produce efecte doar în măsura în care vor efectua plata acestei sume către PRO TV”.

Acest lucru nu s-a întâmplat, ba mai mult, susțin reprezentanții postului, Ștefan Popescu a cam sfidat și a absentat de la filmările programate în timp ce încălzea în mare secret un scaun la masa juriului ”Chefi la Cuțite”.

”Până la data indicată, pârâţii (n.r. bucătarul și firma sa) nu au efectuat plata sumei de 150.000 euro către PRO TV, iar acesta a absentat de la filmările pentru care a fost somat. În mod suplimentar, colaborează cu un post de televiziune concurent al PRO TV i.e. Antena 1, cu încălcarea clauzei de exclusivitate din Contract”.

Chef Ștefan Daniel Popescu se apără: ar fi avut rol decorativ la Pro TV

De cealaltă parte, apărarea a venit cu o altă interpretare a situației. În dosar, Chef Ștefan Daniel Popescu a susținut că situația a fost tratată ”disproporționat” și că penalitățile cerute de Pro TV sunt excesive raportat la realitatea colaborării.

Argumentul principal invocat a fost că rolul lui în cadrul emisiunii „Vorbește lumea” nu avea o expunere suficient de mare încât să justifice penalități de ordinul sutelor de mii de lei pentru absențe punctuale. În plus, s-a susținut că impactul real al prezenței sale asupra audienței era limitat, iar formatul permitea înlocuirea segmentului fără afectarea emisiunii.

”Rolul lui Daniel Popescu în producerea emisiunii era limitat la aproximativ 6-10 minute, dintr-un total de 150 de minute/ediţie. Important să precizăm că chef Daniel Popescu nu a fost recunoscut în lumea showbizului, recunoaştere de pe urma căreia Pro TV să fi beneficiat în cazul în care pârâtul-reclamant s-ar fi prezentat la emisiune…Pârâtul – reclamat nu era vector de audienţă în cadrul emisiunii „Vorbeşte lumea”, altfel spus, emisiunea nu era promovată prin intermediul pârâtului; Prevederile contractuale nu conturau un rol esenţial în realizarea emisiunii Vorbeşte Lumea pentru Daniel Popescu. Prevederile contractuale nu determinau că chef Daniel Popescu va fi singurul invitat al emisiunii în calitate de chef; este evident că Pro TV nu a suferit un prejudiciu sau nu a suferit un prejudiciu semnificativ întrucât în permanenţă a existat un înlocuitor al chefului sau a persoanei care modera momentul culinar. Oricum, persoanele invitate nu erau plătite sau plătite cu sume modice”, a explicat avocatul bucătarului.

În aceeași linie, apărarea lui a cerut reducerea semnificativă a penalizării.

După analizarea contractului și a probelor, instanța a confirmat că Chef Ștefan Daniel Popescu și-a încălcat obligațiile față de Pro TV. Absențele de la filmări și colaborarea în paralel cu un post concurent au fost reținute ca elemente de răspundere contractuală.

Totuși, judecătorii au considerat că sumele cerute inițial de Pro TV sunt prea mari în raport cu prejudiciul care putea fi prevăzut la momentul semnării contractului.

Astfel, clauza penală de 450.000 de lei per absență a fost redusă la 225.000 de lei, iar totalul stabilit de instanță pe care trebuie să-l plătească celebrul bucătar este de 765.000 de lei daune-interese!

