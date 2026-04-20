Delia Salchievici, adevărul despre conflictul cu Bettyshor. Strategia care a eliminat-o de la Desafio: „A fost o oarecare gelozie din partea ei”

Delia Salchievici, invitată în emisiunea CANCAN EXCLUSIV, a vorbit despre adevărul din spatele competiției Desafio. Concurenta ne-a povestit despre strategia pe care Bettyshor a realizat-o împotriva ei, dar și despre faptul că a știut de acest lucru cu mult înainte de a ajunge la filmări. Cum? Cărțile de tarot i-au spus!

Delia Salchievici este în continuare concurentă în emisiunea Desafio, asta pentru că filmările s-au petrecut în noiembrie-decembrie 2025. Invitată în emisiunea CANCAN EXCLUSIV, blondina ne-a vorbit despre strategiile petrecute în spatele competiției. După ce a fost eliminată, ea a revenit în show și a fost surprinsă să vadă că toți s-au întors împotriva ei.

Delia Salchievici a citit în tarot despre cearta cu Bettyshor

Competițiile de acest tip scot tot ce este mai rău din oameni. Adrenalina și dorința de câștig combinate cu condițiile grele de acolo duc la dispute aprinse între concurenți și strategii bine puse la punct. În aceeași situație a fost pusă și Delia, care a mărturisit că a considerat-o aliată pe Bettyshor, asta până când a fost eliminată din cauza ei. Mai apoi, cele două s-au lupat pentru șansa de a reintra în competiție, iar Delia a fost învingătoare, semnând astfel eliminarea rivalei ei din show. Aceste lucruri nu îi erau complet străine însă, asta pentru că înainte de a pleca la filmări, aceasta și-a citit singură în tarot și a aflat că va avea o dispută cu o brunetă. Cu toate că în acel moment ea nu știa despre ce e vorba, ulterior a înțeles totul.

Denisa Iordache: Din Desafio ai fost eliminată și te-ai întors. Când te-ai întors, ai vorbit despre faptul că Bettyshor ar fi făcut o strategie să te elimine, ca să îl ia pe Ian. Crezi că așa a fost acum?

Delia Salchievici: Nu știu neapărat ce a fost. Cred că a fost o oarecare gelozie din partea ei, însă pur și simplu eu mi-am dat seama că nu mă pot baza pe ea, pentru că noi am avut o strategie cu care am plecat de acasă, să ne apărăm una pe cealaltă. Iar eu, m-a tot rugat două voturi la rând să o elimin, că își dorește să meargă acasă. Prima dată i-am spus, te alinți, eu chiar nu cred că vrei să pleci, nu o să te votez. Așa a fost. N-am votat-o, se alinta, de fapt nu voia să plece. A doua oară i-am spus, ești 100% sigură? Eram chiar pe terenul de joc în momentul acela. Și îmi zicea, nu, chiar vreau să merg într-o vacanță, vreau să merg acasă, oricum o să fii și tu eliminată după mine, mergem amândouă undeva la munte și am zis, ok, dacă tu chiar vrei să pleci, eu te votez. După ce am votat-o, eu am fost cea care a fost eliminată împreună cu Babasha și ea le-a spus tuturor că sunt o mincinoasă și o fățarnică și că nu m-am ținut de alianța noastră. Păi stai puțin, dacă tu vii să mă rogi pe mine să te elimin, de două ori, nu odată. Eu fac ce-mi spui, nu? Dacă spui că ai obosit, cum pot eu să mă duc să îl votez pe Prunea, dacă tu m-ai rugat să te votez pe tine?

Denisa Iordache: Și ai purtat discuția asta cu ea? I-ai spus ce îmi spui mie acum?

Delia Salchievici: Nu, n-am mai discutat cu ea pentru că după ce m-au votat Bettyshor, Codruța și Sergiu au făcut așa o bisericuță. Prunea nu vorbea deloc cu mine. Au făcut așa o bisericuță, retrași de mine. Cumva, cred că le era rușine. Au avut puterea să mă voteze, dar n-au avut puterea să vină să-mi spună în față. Cred că asta se datorează caracterului puternic pe care îl am. Le spuneau celorlalți de ce i-au votat. Eu am fost singura care n-a primit nicio explicație. Pur și simplu abia așteptau să plec.

Delia Salchievici: Chiar înainte să plec în Desafio am vrut să-mi citesc în cărți să văd cum va fi acolo. Și acela a fost un moment în care eu n-am știut să interpretez cărțile, dar am înțeles mesajul mai târziu. Cărțile nu știau să-mi spună dacă o să merg în competiție. Încă nu primisem răspunsul dacă merg sau nu. Dacă o să merg sau nu, că se întâmplă ceva. Și îmi picau o ceartă cu o femeie brunetă și nu înțelegeam. Și cărțile îmi spuneau cumva că dacă o să mă cert cu femeia brunetă, nu mai merg. Dacă nu mă cert cu ea, merg. Era o informație pe care nu înțelegeam. Însă mai târziu, în competiție, am înțeles că rivalitatea dintre mine și Bettyshor a fost cea care m-a dus la eliminare și asta încercau cărțile să-mi spună.

