Actrița din „La Bloc” a pozat în victimă, dar a fost găsită vinovată! Final neașteptat al războiului din culise teatrului

Un conflict din culisele teatrului ajunge la final, iar verdictul este unul clar și deloc favorabil pentru o actriță cunoscută de o țară întreagă. Mariana Dănescu, pe care publicul o știe ca Lili Jurcă din serialul ”La Bloc”, a pierdut procesul cu Teatrul Tineretului „Metropolis”, după ce Curtea de Apel a schimbat complet decizia inițială dată inițial de Tribunalul București. CANCAN.RO are detalii în exclusivitate.

Cazul a luat o întorsătură spectaculoasă, după ce actrița a vorbit public despre un scandal din culisele teatrului. În cadrul unei conferințe pe acest subiect sensibil, Mariana Dănescu a declarat că este „hărțuită și abuzată” de conducere și că „nu mai este lăsată să urce pe scenă”.

A ajuns în instanță cu aceste acuzații, iar dosarul scoate la iveală că de fapt întreg conflictul l-a purtat cu tânăra regizoare Nora Zamfir.

Totul a pornit de la un spectacol care nu a mai ajuns niciodată în fața publicului: „Eu, tatăl și Luna”, pentru că cele două nu s-au înțeles în timpul repetițiilor și au ieșit scântei.

În prima fază a procesului, actrița câștigase. Judecătorii de la Tribunal consideraseră că la repetiții au existat doar simple discuţii în contradictoriu și că astfel de tensiuni sunt normale în lumea artistică. Ba chiar se reținuse că actrița a avut „un comportament civilizat” și era doar „supărată, nicidecum agresivă sau ostilă”.

”A refuzat să participe la lectură şi a lăsat-o singură pe colega de distribuţie care i-a citit replicile”

În apel însă, lucrurile s-au schimbat radical!

Curtea de Apel a analizat din nou probele și au ajuns la o altă concluzie. Judecătorii spun clar că, de fapt, Mariana Dănescu, cea care contestase decizia de sancționare, „a refuzat colaborarea cu regizoarea” și a avut „o atitudine ostilă şi necooperantă”. Mai mult, instanța a considerat că nu a fost vorba despre o simplă neînțelegere artistică, ci despre „un refuz făţiş de îndeplinire a obligaţiilor contractuale”.

Potrivit reprezentanților Teatrului Tineretului Metropolis abaterile disciplinare concrete săvârşite de Mariana Dănescu au constat, în mod specific, în neîndeplinirea sarcinilor de serviciu referitoare la spectacolul „Eu, Tatăl şi Luna” în regia Norei Zamfir, reprezentate de refuzul categoric de a memora textul piesei, în ciuda solicitărilor repetate expres de către regizoare.

”Acest refuz constituie o încălcare fundamentală a obligaţiilor profesionale specifice actorului, care includ în mod obligatoriu respectarea indicaţiilor regizorului şi pregătirea adecvată pentru rolul încredinţat”, au explicat avocații instituției.

Un detaliu aparent banal a devenit esențial în proces: textul piesei. Potrivit fișei postului, actrița trebuia să îl învețe pe de rost până la o anumită dată. Însă, conform probelor, „nu a putut reproduce textul”, „a refuzat să joace fără a avea textul în mână iar la ultima repetiţie a refuzat să participe la lectură şi a lăsat-o singură pe colega de distribuţie care i-a citit replicile” și chiar „nu a dorit să reproducă nici măcar o propoziţie din acesta”.

Actrița a chemat martori în instanță, care au declarat în favoarea ei: ”Era îngrijorată cu privire la acest proiect, că a avut în timpul repetiţiei o atitudine docilă şi cooperantă faţă de regizoarea Nora Zamfir. Martorul a arătat că pentru piesa „Eu, tatăl şi Luna” a participat la trei repetiţii, când au existat discuţii în contradictoriu între reclamantă şi regizoarea Nora Zamfir, reclamanta fiind supărată, iar regizoarea adoptând o poziţie defensivă, încercând să explice reclamantei ce are de făcut”.

Tensiunile au explodat în timpul repetițiilor. Alți martori au povestit că repetițiile „nu au decurs cum se aştepta” și că au fost dominate de discuții despre text și lipsa pregătirii. În final, situația a scăpat complet de sub control: „nu s-a putut [face] o vizionare a spectacolului (…) motiv pentru care s-a decis sistarea acestuia”.

Tânăra regizoare Nora Zamfir susține că acest conflict dintre ea și Mariana Dănescu s-at fi născut din cauza atitudinii de superioaritate pe care actrița ar avea-o la repetiții, motivată de diferența de vârstă dintre ele.

”Referitor la modalitatea în care s-au realizat repetiţiile din datele de 28, 29 şi 30.05.2024, regizoare artistică Nora Zamfir a menţionat în notele de informare anterior indicate că intimata a avut o atitudine ostilă, a refuzat să lucreze şi să îi respecte indicaţiile regizorale, a pus-o în situaţia de a fi în imposibilitatea de a-şi desfăşura activitate în context productiv şi civilizat, a avut o atitudine de superioritate motivată de vârsta mai înaintată, insubordonare, cu accese de enervare necontrolate. Ca şi caracterizare generală, regizoarea Nora Zamfir a calificat comportamentul intimatei ca fiind complet deplasat, precizând că a creat o atmosferă tensionată, iar deciziile luate au fost tot timpul contestate, motiv pentru care a apreciat că a devenit de necontestat că nu poate lucra cu aceasta şi a solicitat scoaterea din proiectul spectacolului ˮEu, tatăl şi Luna şi înlocuirea cu altă persoană”.

Cu alte cuvinte, spectacolul nu s-a mai jucat deloc.

Lili Jurcă, acuzată de sabotaj

Un alt punct important: actrița a susținut că era vorba despre un „spectacol lectură”, unde textul poate fi ținut în mână. Instanța nu a fost de acord și a stabilit clar că, la momentul repetițiilor, era „spectacol de scenă şi nu de lectură”, iar actrița fusese informată despre asta.

Judecătorii au luat în calcul și impactul asupra teatrului. În motivare se arată că proiectul nu s-a mai realizat, deși „au fost utilizate resursele, umane, logistice şi financiare” ale instituției.

Mariana Dănescu a încercat să atace și modul în care a fost sancționată disciplinar, spunând că nu a avut timp să se apere și că nu i-au fost audiați martorii. Nici aceste argumente nu au convins. Instanța explică faptul că legea nu impune un termen clar pentru convocare și că angajatorul nu este obligat să audieze martorii propuși de angajat.

În final, verdictul este definitiv: Curtea de Apel a admis apelul teatrului și a respins cererea de chemare în judecată ca neîntemeiată formulată de actriță. Sancționarea ei disciplinară rămâne în vigoare.

