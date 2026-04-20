Pro TV și Antena 1, întâlnire de gradul zero, cu Radu Ciucă la mijloc: „Să ai grijă de el”

Anul 2026 a adus o mutare neașteptată în lumea televiziunii. Pro TV a renunțat la emisiunea lui Cătălin Măruță, iar întreaga echipă s-a dizolvat. Astfel, Radu Ciucă a ajuns de la Pro TV la Antena 1, iar transferul nu a fost ușor. Mâna dreaptă a lui Cătălin Măruță stă acum lângă Denise Rifai, iar Andra a intervenit pentru a-i face acomodarea mai ușoară. A avut o discuție între patru ochi cu noua colegă a lui Radu Ciucă.

După plecarea de la Pro TV, Radu Ciucă s-a reorientat rapid și a ajuns acum la Antena 1. Acesta îi stă alături lui Denise Rifai într-un nou format, emisiunea „Furnicuțele”, care a avut premiera astăzi, 20 aprilie. În cadrul show-ului, Ciucă este responsabil de atmosfera muzicală și energia pozitivă.

„Un nou capitol în care simt că pot să mă arăt și altfel în fața publicului. Și da… recunosc, abia aștept să mă și distrez serios în povestea asta”, declara Radu Ciucă.

Radu Ciucă, între Andra și Denise Rifai

Ei bine, deși acum se află în „grădina” celor de la Antena 1, Ciucă nu a uitat de Andra și Cătălin Măruță. Recent, acesta a fost prezent la concertul artistei de la Sala Palatului și nu a venit singur. Denise Rifai s-a numărat și ea printre spectatori.

La final de concert, Andra și noua prezentatoare de la Antena 1 s-au întâlnit, iar subiectul principal a fost Ciucă. Cântăreața a vrut să se asigure că acesta a ajuns pe mâini bune și a rugat-o pe Denise Rifai să aibă grijă de el. Momentul a stârnit amuzamentul celor prezenți și a ajuns viral.

„Andra: Mulțumesc că ai grijă de Ciucă al nostru. Să ai grijă de el! Denise Rifai: Aste este o promisiune spre imposibilă. Când a venit la noi i-am promis că o să îi dezlegăm cununiile. Andra: Da. Denise Rifai: Am aflat de ce le are legate și acum o să i le înnodăm și mai tare. Andra: Am înțeles. Ciucă ai pus-o!”, a fost dialogul dintre cele două.

