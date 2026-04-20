Pro TV și Antena 1, întâlnire de gradul zero, cu Radu Ciucă la mijloc: „Să ai grijă de el”

De: Alina Drăgan 20/04/2026 | 22:57
Anul 2026 a adus o mutare neașteptată în lumea televiziunii. Pro TV a renunțat la emisiunea lui Cătălin Măruță, iar întreaga echipă s-a dizolvat. Astfel, Radu Ciucă a ajuns de la Pro TV la Antena 1, iar transferul nu a fost ușor. Mâna dreaptă a lui Cătălin Măruță stă acum lângă Denise Rifai, iar Andra a intervenit pentru a-i face acomodarea mai ușoară. A avut o discuție între patru ochi cu noua colegă a lui Radu Ciucă.

După plecarea de la Pro TV, Radu Ciucă s-a reorientat rapid și a ajuns acum la Antena 1. Acesta îi stă alături lui Denise Rifai într-un nou format, emisiunea „Furnicuțele”, care a avut premiera astăzi, 20 aprilie. În cadrul show-ului, Ciucă este responsabil de atmosfera muzicală și energia pozitivă.

„Un nou capitol în care simt că pot să mă arăt și altfel în fața publicului. Și da… recunosc, abia aștept să mă și distrez serios în povestea asta”, declara Radu Ciucă.

Radu Ciucă /Foto: Social media

Radu Ciucă, între Andra și Denise Rifai

Ei bine, deși acum se află în „grădina” celor de la Antena 1, Ciucă nu a uitat de Andra și Cătălin Măruță. Recent, acesta a fost prezent la concertul artistei de la Sala Palatului și nu a venit singur. Denise Rifai s-a numărat și ea printre spectatori.

La final de concert, Andra și noua prezentatoare de la Antena 1 s-au întâlnit, iar subiectul principal a fost Ciucă. Cântăreața a vrut să se asigure că acesta a ajuns pe mâini bune și a rugat-o pe Denise Rifai să aibă grijă de el. Momentul a stârnit amuzamentul celor prezenți și a ajuns viral.

Andra: Mulțumesc că ai grijă de Ciucă al nostru. Să ai grijă de el!

Denise Rifai: Aste este o promisiune spre imposibilă. Când a venit la noi i-am promis că o să îi dezlegăm cununiile.

Andra: Da.

Denise Rifai: Am aflat de ce le are legate și acum o să i le înnodăm și mai tare.

Andra: Am înțeles. Ciucă ai pus-o!”, a fost dialogul dintre cele două.

@radu.ciuca Hai ca poate stie Denis un descantec nou😅 Multumesc @Andra

 

Radu Ciucă revine pe micile ecrane, după ce a fost înlăturat de la Pro TV. Cu ce post a semnat

Denise Rifai ia tot. După ce l-a ”furat” pe Radu Ciucă de la Pro TV, acum a mai acontat un personaj celebru

Cele mai așteptate filme horror în 2026: „28 Years Later: The Bone Temple”, „Ready or Not 2: Here I Come” și „Werwulf”
Știri
Cele mai așteptate filme horror în 2026: „28 Years Later: The Bone Temple”, „Ready or Not 2: Here…
Scandal uriaș în jurul Ellei Vișan. Fostele ispite susțin că totul ar putea fi doar o strategie
Știri
Scandal uriaș în jurul Ellei Vișan. Fostele ispite susțin că totul ar putea fi doar o strategie
O nouă forță a naturii remodelează planeta
Mediafax
O nouă forță a naturii remodelează planeta
Cresc pensiile cu 500 lei pentru această categorie de pensionari, de la 1 ianuarie 2027
Gandul.ro
Cresc pensiile cu 500 lei pentru această categorie de pensionari, de la 1...
Milionarul și-a făcut cumpărăturile la LIDL. I-a lăsat mască pe angajați: cu ce și-a umplut căruciorul
Prosport.ro
Milionarul și-a făcut cumpărăturile la LIDL. I-a lăsat mască pe angajați: cu ce...
Înjurături și amenințări la un meci de fotbal. Mama unui jucător a dat buzna pe teren și a sărit la arbitri: „Poate îți f*t o sticlă în cap, nu știi cu cine te pui!”
Adevarul
Înjurături și amenințări la un meci de fotbal. Mama unui jucător a dat...
Prima reacție a Kremlinului după victoria lui Rumen Radev în alegerile din Bulgaria
Digi24
Prima reacție a Kremlinului după victoria lui Rumen Radev în alegerile din Bulgaria
Șeful antifraudă al UE ia în vizor cheltuielile pentru apărare; „Sunt un magnet pentru infractori”
Mediafax
Șeful antifraudă al UE ia în vizor cheltuielile pentru apărare; „Sunt un magnet...
Parteneri
Adelina Chivu arată bestial la 44 de ani. Fosta prezentatoare tv, transformare uluitoare! Operațiile estetice au întinerit-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Adelina Chivu arată bestial la 44 de ani. Fosta prezentatoare tv, transformare uluitoare! Operațiile estetice...
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport.ro
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Moment istoric pentru România! Capul Sfântului Gheorghe ajunge pentru prima dată în țara noastră de la Muntele Athos
Click.ro
Moment istoric pentru România! Capul Sfântului Gheorghe ajunge pentru prima dată în țara noastră de...
Un soldat israelian lovește cu un ciocan o statuie a lui Iisus din sudul Libanului. Armata confirmă autenticitatea fotografiei
Digi 24
Un soldat israelian lovește cu un ciocan o statuie a lui Iisus din sudul Libanului....
„Vom folosi toate mijloacele”. Lukașenko avertizează Ucraina și alte patru țări europene
Digi24
„Vom folosi toate mijloacele”. Lukașenko avertizează Ucraina și alte patru țări europene
Nu BMW, nu Mercedes: Această marcă auto premium este lider în domeniul loialității clienților
Promotor.ro
Nu BMW, nu Mercedes: Această marcă auto premium este lider în domeniul loialității clienților
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Când și de ce ar trebui să eviți cablurile de internet plate
go4it.ro
Când și de ce ar trebui să eviți cablurile de internet plate
Ce spune știința despre bărbații foarte inteligenți?
Descopera.ro
Ce spune știința despre bărbații foarte inteligenți?
Jocul video al momentului, pe care nu trebuie să-l ratați
Go4Games
Jocul video al momentului, pe care nu trebuie să-l ratați
Cresc pensiile cu 500 lei pentru această categorie de pensionari, de la 1 ianuarie 2027
Gandul.ro
Cresc pensiile cu 500 lei pentru această categorie de pensionari, de la 1 ianuarie 2027
