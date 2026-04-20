Cele mai așteptate filme horror în 2026: „28 Years Later: The Bone Temple”, „Ready or Not 2: Here I Come” și „Werwulf”

De: Irina Maria Daniela 20/04/2026 | 23:30
Vești bune pentru iubitorii filmelor de groază! Anul 2026 aduce o serie de filme horror care promit teroare, adrenalină și sperieturi pe măsură. După succesul din 2025, producătorii acestui gen au prins curaj și pregătesc tot mai multe producții, iar anul se anunță unul cu adevărat înfricoșător. Află, în rândurile următoare, care sunt cele mai așteptate filme horror din 2026.

După ce fanii genului horror s-au delectat în 2025 cu producții ca „Weapons”, „28 Years Later”, „Sinners”, „Bring Her Back” sau „Companion”, producătorii promit că se vor întrece în producții și anul acesta!

Cel mai bun film de groază cu care a început anul este „28 Years Later: The Bone Temple”. La polul opus, potrivit fanilor, se află „Scream 7”, cu care Kevin Williamson nu a reușit să impresioneze prea tare iubitorii de senzații tari.

O altă peliculă care a reușit să câștige inimile cinefililor este „The Bride!”, regizat de Maggie Gyllenhaal și cu Jessie Buckley în rol principal, proaspăt câștigătoarea unui premiu Oscar. Printre cele mai așteptate filme de groază ale lui 2026 se numără și „Resident Evil”, regizat de Zach Creggers, și „Clayface”, regizat de James Watkins după scenariul lui Mike Flanagan.

Undertone – martie 2026


Este un film independent, cu distribuția formată din actori la început de drum. A fost prezentat în circuitul festivalier în 2025 și relansat de A24 în anumite cinematografe din America. La sfârșitul lunii martie, a fost disponibil în mai multe țări. Filmul are un ritm mai lent, iar accentul se pune pe sunet și atmosferă. Nu va fi pe placul celor care își doresc să fie speriați brusc, ca să le crească adrenalina.

„Undertone” spune povestea Evangelinei, gazda unui podcast, care locuiește cu mama sa, care se află în comă. Podcastul realizat împreună cu prietenul ei discută despre fenomene paranormale, despre care Evangeline crede că sunt farse. Dar percepția ei se schimbă radical după ce un cuplu de tineri îi trimite înregistrări audio despre întâlnirea paranormală pe care au avut-o. Ce urmează, te întrebi? Trebuie să îi dai play ca să vezi!

Ready or Not 2: Here I Come – martie 2026


Finalul primei părți a fost pe placul fanilor, motiv pentru care producătorii au revenit cu partea a doua. În „Ready or Not 2: Here I Come”, Grace este pusă în fața și mai multor provocări. Prima noapte de groază este doar începutul unui șir lung de probleme pentru eroină.

În partea a doua, Grace este ajutată de sora ei, Faith, împreună cu care încearcă să supraviețuiască și să revendice poziția supremă în consiliul care controlează lumea. Din distribuție mai fac parte și actorii Sarah Michelle Gellar și Elijah Wood.

Obsession – mai 2026


Pelicula are un scor de 97% pe Rotten Tomatoes și promite să fie unul dintre cele mai tulburătoare filme independente ale anului. A fost realizat cu un buget mic, de 1 milion de dolari, dar a reușit să devină cel mai discutat film al anului 2026.

Filmul prezintă povestea unui bărbat care încearcă să facă o femeie superbă să se îndrăgostească de el. Dar, după cum spune zicala, „ai grijă ce îți dorești!” Povestea ia o turnură extrem de violentă, pentru ca fanii genului horror să nu fie dezamăgiți. Ba mai mult, producătorii au fost nevoiți să scoată multe scene explicite cu lovituri la cap pentru a scoate filmul din categoria NC-17 și a-l încadra într-un rating R.

Hokum – mai 2026


Studioul care a produs „Weapons” speră să dea lovitura în luna mai 2026 cu filmul „Hokum”. Romancierul retras Adam Scott călătorește în Irlanda, unde plănuiește să împrăștie cenușa părinților săi. Se cazează într-un han izolat, care devine decorul perfect pentru un film de groază ca la carte.

Lucrurile iau o turnură întunecată după ce Adam află că locația este bântuită de o vrăjitoare. Scris și regizat de cineastul irlandez Damien McCarthy, cel care a produs filmele „Oddity” (2024) și „Caveat” (2020), „Hokum” are șanse mari să devină unul dintre cele mai înfiorătoare horror-uri ale anului 2026.

Werwulf – decembrie 2026


Acest film prezintă o altă abordare a genului horror. Este o epopee cu accente folclorice, în care Robert Eggers ne poartă înapoi în Europa secolului al XIII-lea. Aici, o creatură misterioasă face ravagii între oameni.

Din distribuție fac parte actorii Aaron Taylor-Johnson, Lily-Rose Depp și Willem Dafoe, care au mai lucrat împreună la Nosferatu. Scenariul este co-scris de Robert Eggers alături de romancierul islandez Sjón, cu care colaborează deja de ani buni. Coregrafia este semnată de Gabrielle Marie-Roti și directorul de imagine este Jarin Blaschke, potrivit comingsoon.net.

