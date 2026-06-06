Ce merită văzut în acest weekend: 7 filme și seriale noi recomandate de critici

O nouă selecție de lansări cinematografice și seriale promite să țină ocupat publicul în acest weekend, cu producții variate de la fantasy și thrillere psihologice până la drame romantice și acțiune de amploare.

Lista include șapte titluri noi care au atras atenția criticilor și platformelor de streaming, fiecare adresându-se unui tip diferit de public, potrivit Gulf News.

Ce filme și seriale merită văzute în această perioadă

Franciza Masters of the Universe revine pe marele ecran într-un reboot live-action regizat de Travis Knight. Nicholas Galitzine îl interpretează pe Prințul Adam, care trebuie să se întoarcă pe planeta Eternia și să-și accepte destinul de He-Man, după ce descoperă că lumea sa natală a fost cucerită de Skeletor, interpretat de Jared Leto.

Alături de el apar Camila Mendes în rolul Teela și Idris Elba în rolul lui Duncan, cunoscut și ca Man-at-Arms. Filmul promite acțiune, trimiteri nostalgice la varianta originală și o reinterpretare modernă a unuia dintre cei mai recognoscibili eroi ai culturii pop.

Un alt titlu notabil este Fuze, un thriller de acțiune regizat de David Mackenzie. Povestea pornește de la descoperirea unei bombe neexplodate din al Doilea Război Mondial în centrul Londrei, eveniment care declanșează o criză majoră.

În timp ce autoritățile încearcă evacuarea orașului, o bandă criminală vede oportunitatea perfectă pentru un jaf riscant.

Cape Fear, noua adaptare Apple TV+, readuce în prim-plan povestea unui fost deținut periculos care devine obsedat de familia responsabilă pentru condamnarea sa.

Serialul îi are în distribuție pe Javier Bardem, Amy Adams și Patrick Wilson și promite o reinterpretare modernă a unui clasic al genului thriller.

Serialul coreean Teach You a Lesson explorează haosul din sistemul educațional, unde o echipă specială încearcă să restabilească ordinea într-un mediu tensionat. Pe de altă parte, Office Romance, cu Jennifer Lopez și Brett Goldstein, aduce o poveste clasică de dragoste la locul de muncă, unde o relație interzisă complică viața profesională a personajelor.

Mexico 86 urmărește eforturile din culisele organizării Cupei Mondiale din 1986, combinând sportul cu politica și satira.

În schimb, The Marked Woman este un thriller misterios despre o femeie găsită fără memorie într-un container din portul Barcelona, care devine ținta unor forțe necunoscute.

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