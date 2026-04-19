Cum arată acum Facundo Arana, celebrul actor din Înger Sălbatic. A împlinit 54 de ani

De: Denisa Crăciun 19/04/2026 | 22:56
Telenovela Înger Sălbatic a fost un mare succes. Anii au trecut și peste actori, iar cel care a jucat rolul protagonistului a împlinit anul acesta 54 de ani. Chiar și așa, cea mai recentă postare de pe rețelele de socializare i-a impresionat pe fani. El arată impecabil.

Facundo Arana a devenit cunoscut publicului în urma interpretării rolului memorabil din Înger Sălbatic. El a fost foarte apreciat și iubit, iar acum, la 54 de ani continuă să uimească lumea prin aspectul său. Ziua sa a fost chiar recent și nu a lăsat să treacă neobservată. Actorul a făcut o postare incredibilă la care a adăugat un mesaj emoționant. Fanii au reacționat imediat și i-au transmis urări.

Vedeta s-a născut pe data de 31 martie 1972 în Buenos Aires, Argentina. Acesta a venit în atenția publicului, după apariția sa în celebra telenovelă, însă Facundo Arana nu are doar o carieră în lumea cinematografică, ci și în muzică. El a mai jucat și în filme precum Perla Negra (1994), Montaña rusa, otra vuelta (1996), Zíngara (1995), Chiquititas (1997), La Fuga (2001), Tocar el cielo (2007), El agua del fin del mundo (2010) și Adiós, querido Pep (2015). Cu toate acestea, chiar dacă rolul interpretat alături de Natalia Oreiro a fost cel mai reușit, după finalizarea filmărilor s-a retras din lumina reflectoarelor.

Facundo Arana a împlinit 54 de ani, iar cu acest prilej a făcut o postare emoționantă în mediul online. Postarea a atras imediat reacții din partea fanilor, care i-au transmis urări cu ocazia aniversării.

 

La mulți ani mie! 54 de ani! Wow..ce se întâmplă cu timpul de se scurge așa de repede? Vă mulțumesc pentru toate urările. Am împlinit dublul vârstei pe care o aveam în cealaltă poză, îmi amintesc foarte bine acele vremuri…Pe atunci iubeam idealurile utopice ce păreau de neatins, mă făceau să dau totul! Dar păreau atât de departe, până când am reușit să le transform în vise și apoi le-am urmărit neobosit! Fie ca sufletul meu să zâmbească ca atunci! Toate acele vise s-au împlinit și multe dintre ele datorită vouă. Vă trimit tuturor multe îmbrățișări și vă mulțumesc pentru toată dragostea pe care mi-o arătați de fiecare dată, a scris actorul pe pagina sa.

