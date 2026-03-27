A murit celebrul actor din telenovela „Clona”. Familia și apropiații sunt devastați de durere

Juca de Oliveira a murit la vârsta de 91 de ani, la scurt timp după ce și-a sărbătorit ziua de naștere. Actorul care l-a portretizat pe doctorul Albieri în „Clona” a avut o carieră remarcabilă în industria cinematografică, participând la peste 45 de telenovele și miniserii, mai mult de 10 lungmetraje și aproximativ 60 de spectacole de teatru.

Celebrul actor a pierdut lupta cu viața pe data de 21 martie 2026, într-un spital din Sao Paulo. Anunțul tragic a fost confirmat de către familia vedetei. Vestea cu privire la dispariția actorului a fost primită cu durere de către colegii de breaslă, de cunoscuți și de admiratori.

Actorul suferea de afecțiuni cardiace

Pe data de 13 martie, Juca de Oliveira a fost internat în spitalul din Brazilia după ce s-a confruntat cu un episod de pneumonie severă. Starea actorului s-a agravat din cauza unei afecțiuni cardiace pe care o avea. Pe data de 16 martie, Oliveira a împlinit vârsta de 91 de ani, cinci zile mai târziu stingându-se din viață.

„Juca a fost un tată minunat. Sunt unica sa fiică și lucrez în teatru. Mereu am trăit teatrul. Nu am cuvinte să-i mulțumesc tatălui meu, eram foarte uniți. Am o fiică de 4 ani care l-a adorat și cred că asta este cea mai mare moștenire pe care a lăsat-o. Ei îi place teatrul și probabil va urma pașii lui și eu o să fiu foarte mândră. El era o persoană căreia îi plăcea să trăiască și cred că a trăit foarte bine. Sunt foarte fericită că astăzi pot să fiu aici cu prietenii lui.”, a transmis fiica actorului.

Mulți îl știau pe Oliveira drept „Dr. Augusto Albieri” din „Clona”. În această telenovelă iconică, el a interpretat rolul unui genetician vizionar și controversat, responsabil pentru crearea primei clone umane.

Prin interpretarea sa remarcabilă, Oliveira a reușit să aducă umanitate unui personaj complex, aflat la limita dintre etică și dorința de a învinge moartea. Astfel, l-a transformat pe Albieri într-una dintre cele mai iubite și totodată discutate figuri din istoria televiziunii.

CITEȘTE ȘI: Vedeta TV a murit la 54 de ani. Anunțul tulburător pe care l-a făcut cu câteva zile înainte

Marco, un tânăr de doar 19 ani, a murit într-un accident cumplit. Apelul făcut de familia îndoliată: ”Venim cu o rugăminte”