Marco, un tânăr de doar 19 ani, a murit într-un accident cumplit. Apelul făcut de familia îndoliată: ”Venim cu o rugăminte”

Tragedie românească în Italia! Marco, un tânăr de numai 19 ani, și-a pierdut viața într-un teribil accident. Impactul s-a produs între două scutere. Deși în urma accidentului alarma a fost dată imediat și echipajele de salvare au intervenit, pentru Marco nu s-a mai putut face nimic. Familia lui tânărului este sfâșiată de durere.

Accidentul care i-a adus sfârșitul lui Marco a avut loc joi, 19 martie, pe via di Casal Bianco, la Guidonia Montecelio, în Italia. Impactul s-a produs între două scutere. Pe unul se afla adolescentul de 19 ani, iar celălalt era condus de un bărbat în vârstă de 24 de ani care a fost la rândul său rănit și a ajuns în stare gravă la spital.

Marco a murit la doar 19 ani

Accidentul s-a produs pe drumul provincial 28 bis, în zona unui distribuitor de carburant de pe traseul care leagă Roma de localitatea Guidonia Montecelio. Imediat după accident alarma a fost dată, iar în scurt timp la fața locului au ajuns echipajele de salvare.

Însă, în ciuda eforturilor medicilor, pentru Marco nu s-a mai putut face nimic, fiind declarat decesul. Tânărul de 19 ani era originar din localitatea Păunești, județul Vrancea, dar de ceva timp trăia în Guidonia Montecelio, Italia.

Familia tânărului este distrusă de durere. Trupul neînsuflețit al lui Marco ar trebui să fie repatriat, însă apropiații nu îți permit costurile. Un apel a fost lansat în mediul online în acest sens.

„Astăzi venim în fața voastră cu o rugăminte din suflet. Un tânăr de doar 19 ani, CROITORU MARCO, trebuie adus acasă din Italia, acolo unde se află în acest moment, după un accident cumplit care i-a sfârșit viața. În spatele acestei situații se află o familie îndurerată, care trece prin clipe greu de descris în cuvinte. Din păcate, costurile pentru repatriere și toate formalitățile necesare sunt mult peste posibilitățile familiei. De aceea apelăm la bunătatea și solidaritatea voastră. Orice donație, oricât de mică, poate face o diferență enormă. Împreună putem ajuta ca Marco să ajungă acasă, acolo unde îi este locul, alături de cei care îl iubesc”, este mesajul distribuit în mediul online de către apropiați.

