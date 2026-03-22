Tragedie la Milano! Teodora, românca de 20 de ani, și-a pierdut viața într-un accident de motocicletă

Teodora este tânăra de 20 de ani care și-a pierdut viața în Milano. Românca se afla pe motocicletă împreună cu prietenul ei, un tânăr srilankez de 23 de ani care conducea. La un moment dar, acesta ar fi trecut pe culoarea roșie a semaforului și s-a izbit de un taxi, condus de un bărbat de 61 de ani.

Românca Teodora Elisa Drancă locuia împreună cu familia ei în Locate Triulzi, provincia Milano, și tocmai împlinise vârsta de 20 de ani. În seara zilei de vineri spre sâmbătă (20-21 martie), ea a ieșit în oraș alături de mai mulți prieteni, la discotecă. Teodora a plecat mai devreme de la reuniune împreună cu unul dintre prietenii ei, srilankezul Mithum Sandeepa Perera Kuranage, de 23 de ani, care a venit și a luat-o de la local cu motocicleta.

Teodora abia împlinise 20 de ani

Cei doi s-au oprit la un fast-food, după care tânărul de 23 de ani a condus-o pe Teodora acasă. Accidentul a avut loc în jurul orei 03:50, la intersecția dintre viale Campania-Mugello și viale Corsica, în estul orașului Milano.

Motocicleta condusă de prietenul Teodorei circula dinspre viale Campania către viale Mugello, în direcția piazzale Corvetto, când băiatul ar fi trecut pe culoarea roșie a unui semafor. A intrat frontal într-un taxi care venea dinspre corso XXII Marzo către viale Forlanini și aeroportul Linate, notează ilgiorno.it.

Impactul a fost atât de puternic încât Teodora și Mithum au fost aruncați de pe motocicletă pe carosabil, iar mașina în care au intrat a fost răsturnată. Din păcate, salvatorii nu au mai putut face nimic pentru a le salva viața. Teodora a murit pe loc, iar prietenul ei a murit câteva minute mai târziu. Șoferul taxiului a fost rănit și transportat la spital în stare de șoc.

