Marcel de la Insula iubirii nu mai locuiește în Tenerife, după ce a participat cu Armina la Insula Iubirii: ”M-am mutat în România”

Celebrul Marcel de la Insula Iubirii se relansează pe piața din România. Se pare că după ce a participat cu Armina la Insula Iubirii a renunțat la Tenerife și s-a întors în țară. Să fie de bun augur această întoarcere sau cuplul a început să aibă probleme după aventura din Thailanda? Cert este că Marcel s-a întors în România și este gata să facă ravagii.

În sezonul 8 Insula Iubirii, Marcel Andrei, cunoscut drept Maluma de România, a cucerit inimile fanilor în rolul de ispită prin celebrele replici „Hola mami, que guapa”, sau „Samset”. Telespectatorii l-au îndrăgit imediat, iar fanii show-ului au fost extrem de entuziasmați să audă că Marcel se întoarce la Insula Iubirii. Iar acum, acesta s-a întors și în România.

Marcel de la Insula Iubirii nu mai locuiește în Tenerife

În rolul de ispită Marcel nu s-a descurcat prea bine, iar în loc să ispitească s-a îndrăgostit. Însă, deși nu a făcut valuri în Thailanda, acesta a fost imediat iubit de public. Acum, fanii Insula Iubirii sunt în extaz, căci Maluma de România revine și în noul sezon, însă în calitate de concurent.

Acesta și soția sa Armina se numără printre cuplurile care își testează relația în noul sezon. Însă, se pare că aventura lor la Insula Iubirii nu a fost prea roz, iar cei doi au plecat destul de repede acasă. (Vezi mai multe detalii AICI).

Ei bine, nu știm cu exactitate ce s-a întâmplat la filmările noului sezon Insula Iubirii, însă cert este că lucrurile s-au schimbat pentru Marcel după întoarcerea din Thailanda. Se pare că acesta a luat o decizie importantă și a renunțat la Tenerife, pentru câteva luni cel puțin.

Recent, fosta ispită de la Insula Iubirii a anunțat că s-a întors în România. Într-un clip postat pe TikTok le-a dat fanilor vestea cea mare și spune că este gata să se distreze românește.

„Ce faceți ai mei? Tot la muncă, tot la muncă? Ce credeți… am ajuns la București. O să stau aici toată vara cu voi. Accept colaborări cât mai mult. Vreau să ne distrăm în stil chulo”, a spus Marcel.

Fanii s-au bucurat să audă veștile, însă ce l-a determinat oare pe Marcel să facă mutarea. Să fie vorba despre probleme în cuplul după participarea la Insula Iubirii? Rămâne de văzut.

