Acasă » Știri exclusiv » Cine sunt concurenții care schimbă jocul la Insula Iubirii. După scandalul cu Marcel și Armina, producătorii de la Antena 1 au făcut cărțile rapid

Cine sunt concurenții care schimbă jocul la Insula Iubirii. După scandalul cu Marcel și Armina, producătorii de la Antena 1 au făcut cărțile rapid

De: Luciana Popescu 27/03/2026 | 22:00
Cine sunt concurenții care schimbă jocul la Insula Iubirii. După scandalul cu Marcel și Armina, producătorii de la Antena 1 au făcut cărțile rapid
„Insula Iubirii „sezonul 10 va fi un reality show plin de surprize. Așa cum v-am povestit ieri, Marcel și soția sa Armina nu apucă să ducă la bun sfârșit testul fidelității, pleacă din Thailanda, iar pe meleagurile încinse ale insulei pășește un cuplu nou. V-am prezentat-o pe focoasa brunetă Mira, care își lasă iubitul cu ochii în soare pentru nimeni altul decât ispita supremă a acestui sezon, am putea spune, George Jaguarul. Astăzi, în exclusivitate, CANCAN.RO vă arată cine este bărbatul cu care Mira a intrat în competiție. 

Se anunță o vară incendiară pentru fanii emisiunii „Insula Iubirii”. De data aceasta, producătorii și-au făcut temele de acasă și au adus la emisiune concurenți și ispite, care mai de care. Sursele noastre spun că drama va va atinge cote maxime, iar sezonul acesta va fi încărcat cu de toate. Ieri v-am povestit că Marcel aka Maluma de România sau „Ola mami que guapa” ajunge în Thailanda, dar nu în rolul care l-a consacrat, de ispită, ci în rolul de soț dornic să își testeze limitele și să demonstreze că la urma urmei este un soț fidel pentru Armina. Acest lucru a rămas în aer pentru că cei doi au părăsit insula pentru că Armina, din gelozie ar fi spart o camere de filmat. Și știși cum este regula jocului, pleacă un cuplu, intră altul nou în cursă. (VEZI AICI MAI MULTE)

Cine este cuplul care va intra în locul lui Maluma de România

Așa cum v-am obișnuit, CANCAN.RO are deja toate detaliile în avans. După plecarea faimosului cuplu, producătorii emisiunii au dat lovitura cu alți doi tineri îndrăgostiți, cel puțin păreau amorezați până au ajuns pe meleagurile exotice. De ce spunem asta? Ei bine, acum vă relatăm totul.

O avem pe Mira, o tânără de doar 22 de ani. Este și frumoasa și focoasă. Ea a păsit în concurs alături de iubițelul său Ian și nu Ian cântărețul, ci Ian Boitași, un tânăr pasionat de rugby. La prima vedere pare o combinație fatală, amândoi tineri, frumoși, îndrăgostiți, dar după separarea celor doi și intarea în testul fidelității,  lucrurile au luat o întorsătură dramatică. Am găsit paginile lor de socializare, dar Ian a ascuns toate urmele că s-ar cunoaște, în timp ce Mira încă are două postări cu el, prima fiind din anul 2023, iar descrierea sună cam așa „Fericirea mea”. La 3 ani distanță, se pare că fericirea ei arată altfel.

Bambolina Mira s-a „jaguarizat” și a uitat de iubitul cu care a venit

Ieri v-am povestit, tot noi, în exlusivitate că după ajungerea Mirei în casa fetelor, aceasta îi cade lui George Jaguarul în brațe. Sezonul acesta, Jaguarul poate să primească titlul de „ispită supremă” la ce performanțe are. Un lucru este clar, tânăra de 22 de ani este exact pe stilul lui George, nu prea a mai avut nevoie de jaguarizare, iar ispita s-a îndrăgostit pe loc de ea. (VEZI AICI MAI MULTE)

Jaguarul și Mira profită la maxim de zilele toride din Thailanda

Tot noi v-am relatat că George Jaguarul a fost surprins la date alături de o concurentă brunetă, exact pe stilul lui. Ei bine, este chiar Mira, ex iubita lui Ian Boitași. Românul nostru cu alura de italian a cucerit-o pe  bruneta top, care și-a lăsat iubitul cu ochii în soare.  Așa cum spuneam, filmările pentru Insula Iubirii sunt în toi, iar Jaguarul și bruneta ispitită au fost surprinși ținându-se de mână pe străzile din Phuket. Aflați la una dintre clasicele ieșiri, cei doi au demonstrat că sunt extrem de apropiați, iar Jaguarul nu a scăpat-o scăpat deloc pe Mira din ochi.

