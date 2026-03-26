„Maluma de România”, out de la Insula Iubirii, după ce iubita a făcut ravagii în Thailanda. Testul fidelității s-a terminat brusc pentru Marcel și Armina

Faimosul Marcel de la „Insula Iubirii”, sezonul 8 se întoarce pe micile ecrane. Da, da, ați citit bine. Își face apariția în noul sezon al emisiunii de la Antena 1, dar nu în rolul de ispită care l-a consacrat cu „Hola mami, que guapa”, ci revine în ipostaza de concurent alături de partenera sa de viață Armina. CANCAN.RO deja știe multe informații explozive despre parcursul celor doi în Thailanda. Atât vă spunem, călătoria lor pe meleaguri exotice nu va dura prea mult pentru că Armina a întâmpinat mai multe greutăți. Chiar acum vă dezvăluim despre ce este vorba.

„Insula Iubirii” este deja o emisiune fenomen, iar sezonul 10 le va oferi fanilor o vară de neuitat. Producătorii show-ului au pus la cap toate detaliile și l-au adus și pe Marcel alături de soția sa, Armina pentru a-și testa căsnicia. Dacă în sezonul 8, Marcel Andrei, cunoscut drept Maluma de România, a cucerit inimile fanilor în rolul de ispită prin celebrele replici „Hola mami, que guapa”, sau „Samset”. Acum, Maluma se întoarce pe meleagurile din Thailanda în rol de concurent și bărbat însurat, gata să își testeze limitele.

Parcursul faimosului cuplu în emisiune nu a fost prea lung

Toate bune și frumoase, cei doi soți au ajuns în Thailanda, dar aici au început să scârțâie puțin lucrurile. Sursele CANCAN.RO spun că Armina, partenera de viață a lui Maluma de România a întâmpinat probleme cu acomodarea. Mai mult decât atât, am aflat că Armina a intrat de mai multe ori în conflict cu producția emisiunii. Iar detaliul cel mai controversat este că Armina, atunci când l-a văzut pe Maluma de România în prezența altor femei, de această dată ispite, a devenit extrem de geloasă. Iar o femeie când devine geloasă, vede „negru” în fața ochilor. Soția lui Marcel a uitat pentru câteva clipe scopul participării la emisiune, și anume să își testeze relația și a acționat spărgând o cameră de filmat.

Din aceste motive, întoarcerea lui Maluma la „Insula Iubirii” a fost pe o perioadă mică, iar Marcel nu a apucat să demonstreze dacă trece sau nu testul fidelității pentru că a fost nevoit să își facă bagajul și să ia primul zbor spre Spania alături de soția sa, Armina.

Fanii emisiunii s-au bucurat că Marcel Andrei va reveni în emisiune, dar din păcate acesta nu va sta prea mult.

Ce cuplu i-a înlocuit pe Marcel și Armina

Așa cum v-am obișnuit, mereu venim cu informații top secrete și de ultimă oră. După plecarea tumultoasă a cuplului Papi Chulo-Armina, în Thailanda aterizează Mira alături de partenerul său. Abia acum ajungem la punctul culminant. Ghinionul unora, norocul altora sau cum s-ar spune „mâna destinului”. De ce spunem asta? Ei bine, noua concurentă Mira, cea care îi ia locul Arminei îi fură inima Jaguarului. Lui George îi cade cu tronc această „bambolină”, iar sursele noastre spun că și Mirei i s-au aprins călcâiele după George Jaguarul, chiar din primele zile în care a intrat în emisiune.

Cine este „bambolina” care i-a furat inima Jaguarului?

În urmă cu câteva zile, v-am prezentat un articol și vă povesteam că George Jaguarul a fost surprins la date alături de o concurentă brunetă, exact pe stilul lui. Ei bine, este chiar Mira. A cucerit-o pe bruneta top, care și-a lăsat iubitul cu ochii în soare. Așa cum spuneam, filmările pentru Insula Iubirii sunt în toi, iar Jaguarul și bruneta ispitită au fost surprinși ținându-se de mână pe străzile din Phuket. Aflați la una dintre clasicele ieșiri, cei doi au demonstrat că sunt extrem de apropiați, iar Jaguarul nu a scăpat-o scăpat deloc pe Mira din ochi. (VEZI MAI MULTE)

