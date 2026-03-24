Ispita care l-a sedus pe Montoya a “marcat” și în Thailanda! A venit de la Insula Iubirii Spania pusă pe fapte!

Scena de la Insula Iubirii primește o nouă doză de tensiune greu de ignorat. Noul sezon al show-ului în care participanții își testează fidelitatea aduce în prim-plan o prezență care deja a făcut valuri peste granițe, Gabriella Barbu. Iar dacă numele nu-ți sună încă familiar, după sezonul ăsta, n-ai cum să-l mai ratezi. CANCAN.RO are detalii, în exclusivitate despre bruneta care a reușit deja să ispitească ca la carte unul dintre concurenți.

Înainte să pășească pe nisipurile fierbinți de la Insula Iubirii România, Gabriella a bifat rolul de ispită în La Isla de las Tentaciones, show-ul din Spania. Acolo, l-a avut în vizor pe nimeni altul decât Montoya, unul dintre cele mai discutate personaje ale emisiunii.

Și nu vorbim despre simple priviri schimbate peste piscină. Între cei doi s-a construit rapid o chimie care a trecut de stadiul de flirt inocent, transformându-se într-un joc de seducție intens, cu momente care au ținut publicul lipit de ecrane. Și iată că istoria se repetă! Are Gabriella tacticile ei, care nu dau greș niciodată! Rădăcinile românești își spun cuvântul aici, pentru că Gabriella este un mix interesant dintre un tată spaniol și o mamă româncă.

Ispita Gabriella de la Insula Iubirii a făcut deja o victimă în noul sezon

Revenită „acasă”, în versiunea românească a show-ului, Gabriella nu a venit să stea în umbră. Dimpotrivă. La scurt timp de la începerea filmărilor, a făcut o victimă! Dacă cineva credea că experiența din Spania a fost doar un „one-time thing”, sezonul 10 din Insula Iubirii România vine să contrazică asta. Gabriella a intrat direct în centrul atenției și a reușit, din nou, să destabilizeze echilibrul unui cuplu. Sursele noastre spun că apropierea dintre ea și unul dintre concurenți a depășit rapid limita conversațiilor ori a atingerilor „nevinovate”. Momentele dintre ei au devenit din ce în ce mai intense, iar chimia s-a transformat într-o conexiune…greu de ignorat. Dar și mai greu de explicat în cuvinte care să reflecte limita decenței. Pe scurt! S-a lăsat cu scântei! Da! Genul acela de scântei la care vă gândiți! Vă povesteam de curând că după nici două săptămâni de la începerea filmărilor, concurenții au căzut pradă tentațiilor și au picat testul fidelității. (VEZI AICI DETALII). Iar „vinovata” este focoasa brunetă.

Cu un look mereu în schimbare, de la brunet misterios la roșcat incendiar și blond platinat, ea pare construită special pentru acest rol. Mai are rost să mai pomenim de tatuajele atent plasate și un trup care întoarce priviri la orice pas? Are rețeta perfectă pentru o ispită greu de ignorat. Sau, mai corect spus, imposibil de ignorat!

