Lista completă a ispitelor feminine de la Insula Iubirii, sezonul 10! Producătorii de la Antena 1 au pregătit o distribuție explozivă

Voi ați așteptat cu sufletul la gură, iar noi v-am adus informația bombă! CANCAN.RO are lista completă a ispitelor feminine din sezonul 10 Insula Iubirii, show-ul care aruncă România în aer în fiecare vară și care vă ține lipiți de ecrane. Momentan vă spunem doar că producătorii s-au gândit bine și au păstrat un nume care a făcut senzație în sezonul trecut, exact așa cum v-ați fi dorit. Toate detaliile în articol.

Sezonul 10 Insula Iubirii se filmează chiar în aceste momente pentru ca românii să aibă motive de bârfă în vara anului 2026. După cum v-am obișnuit, CANCAN.RO are primul informațiile și vă oferă tot ce vreți să știți. Astăzi vă arătăm lista ispitelor feminine care se luptă să destrame cuplurile din Thailanda.

Lista completă a ispitelor de la Insula Iubirii

Ca să începem cu ”garda veche” vă spunem numele care se repetă și pe care sigur vi-l doreați în continuare. După ce a făcut ravagii în sezonul 9, Andrușca, ispita care a reușit să aibă momente incendiare (la propriu) cu Andrei Lemnaru, concurentul părăsit de Ella Vișan pentru ispita Teo, s-a întors și e pusă pe fapte mari. (VEZI AICI MAI MULTE DETALII)

Continuăm lista cu numele noi care urmează să ne ia prin surprindere în sezonul care se va difuza în această vară. Începem cu ispita care nu este străină de lumina reflectoarelor și a fugit dintr-un trust în altul. Rebecca Toma, fostă concurentă de la Casa Iubirii, a renunțat la căutarea sufletului pereche și a trecut în tabăra opusă: acum e pusă pe despărțit cupluri!

Nici următoarea nu este total străină de privirile atente ale oamenilor. Daniela Pană, blondina care se află pe insulă acum, are o comunitate de 79k fani pe TikTok și posta constant înainte să decoleze spre Thailanda. Reveniți la acest articol după ce se difuzează primul episod să vedeți diferența de urmăritori ai influenceriței. Insula Iubirii lansează vedete!

Mergem mai departe cu o domnișoară misterioasă, dar care are potențial să facă ravagii pe Insula Iubirii. Rusu Oana pe numele ei, bruneta are o prezență destul de discretă pe rețelele de socializare, așa că de-abia așteptăm să vedem ce ne va oferi în timpul show-ului.

Lista continuă cu o blondină despre care suntem siguri că va face ravagii în Thailanda. Frankie, tatoo artist și designer de interior, potrivit paginii ei de Instagram, nu are cum să nu plece cu cel puțin o victimă de pe Insula Iubirii. Cu așa ispite, le urăm mult succes cuplurilor!

În tabăra feminină le mai avem pe Andreea H., Sandra Vintilă, Gabriela Barbu și Florina.

