Imaginile cu Andreea Tonciu care au aprins internetul. Cum s-a filmat vedeta în vacanță

La 39 de ani, Andreea Tonciu continuă să impresioneze cu o siluetă impecabilă și o energie debordantă. Vedeta a reușit din nou să atragă toate privirile în timpul unei vacanțe la mare, după ce a postat pe rețelele sociale un clip în care dansează relaxată pe plajă.

Ea este îmbrăcată într-un costum de baie roșu, care i-a pus perfect în valoare formele, bruneta a radiat de încredere și bună dispoziție. Cu șapcă și o pereche de ochelari de soare stylish, Andreea s-a lăsat purtată de ritmul muzicii și a transformat momentul într-un adevărat spectacol pentru fanii ei din online. Imaginile cu Andreea Tonciu la plajă pot fi văzute în GALERIA FOTO de mai jos.

La un moment dat și-a făcut apariția și soțul vedetei, care a intrat timid în joc, dansând câteva secunde alături de ea, înainte să o lase să fie din nou în centrul atenției. Clipul a adunat rapid mii de aprecieri și comentarii, admiratorii complimentând-o pentru naturalețe, atitudine și felul în care reușește să se mențină într-o formă excelentă.

Ce spune Andreea Tonciu despre al doilea copil

Andreea Tonciu și Daniel Niculescu sunt părinții unei fetițe pe nume Rebecca. Vedeta a mărturisit sincer că frica și anxietatea pe care le trăiește atunci când copilul are probleme de sănătate au făcut-o să nu își mai dorească încă un copil, preferând să se concentreze complet asupra familiei pe care o are deja.

„Nu mai vreau să fac acum un copil. Nu simt nevoia, adică unul și bun. Nu mai vreau să stau să mă chinui, nu mai vreau să trec prin chestia asta. Sunt fericită cu ea, și chiar nu simt nevoia acum să mai fac.(…) La cât de panicată sunt, dacă mai vine și al doilea iese măcel. Dacă acum îi e rău fiicei mele, eu intru în fibrilații. Nu mă mai recunoști. Sun, dau 20.000 de telefoane, pun întrebări, o panichez și pe ea. Îmi zice și mama că panichez copilul, că mă vede pe mine cât de stresată sunt și cât de fricoasă sunt”, a povestit Andreea Tonciu.

CITEȘTE ȘI: TOP 25 cele mai fotografiate apariții feminine care se pregătesc pentru vară. Denisa Nechifor, Irisha și ”Regina” Roxana promit poziții provocatoare… la mare, la soare!

Cum arată acum „Plușica” de la Puterea Dragostei, ex-iubita lui Culiță Sterp. Din ce câștigă bani în 2026, la 7 ani de participarea la reality show-ul de la Kanal D