Jaguarul și-a găsit ”bambolina” la Insula Iubirii 2026, iar noi avem imaginile secrete de la Antena 1! A cucerit o brunetă top, care și-a lăsat iubitul cu ochii în soare

Filmările pentru sezonul 10 Insula Iubirii sunt în toi și vă prezentăm detalii delicioase din Thailanda. Pentru început, spunem că Jaguarul s-a întors și este gata de acțiune mai mult ca niciodată. Acesta face parte din suita de ispite masculine, iar de data aceasta și-a făcut treaba ca la carte și s-a ales cu o „babmolina” exact pe gustul lui.

Sezonul 10 Insula Iubirii este așteptat cu entuziasm de fanii show-ului de la Antena 1, iar în acest moment filmările sunt în toi. Întreaga echipă se află în Thailanda, iar ispitele încep să își facă treaba și să erodeze cupluri ce își testează relația. Cel care este as la ispitit pare să fie de această dată celebrul Jaguar. A revenit la Insula Iubirii și nimic nu a mai putut să îl oprească.

Jaguarul și-a găsit ”bambolina” la Insula Iubirii 2026

După ce CANCAN.RO a dezvăluit cuplurile ce își vor testa în acest an relația la Insula Iubirii (Vezi mai multe detalii AICI), acum noi informații bombă vin din Thailanda. Se pare că Jaguarul, cel care a făcut deliciul publicului sezonul trecut, revine în forță și în sezonul 10. Iar de această dată are mult mai mult noroc sau și-a făcut temele mai bine.

În sezonul 9 Insula Iubirii, Jaguarul a avut priză la public, dar nu și la concurente. Ionela i-a atras atenția, însă magia nu a funcționat, iar bruneta nu i-a dat nicio șansă Jaguarului. I-a rămas fidelă partenerului său, așa că ispita masculină a plecat acasă singur.

Ei bine, acum Jaguarul s-a întors și a demonstrat de ce este în stare. De data aceasta a ispitit ca la carte și s-a ales cu o ”bambolina” fix pe gustul lui. A cucerit o brunetă top, care și-a lăsat iubitul cu ochii în soare.

Așa cum spuneam, filmările pentru Insula Iubirii sunt în toi, iar Jaguarul și bruneta ispitită au fost surprinși ținându-se de mână pe străzile din Phuket. Aflați la una dintre clasicele ieșiri, cei doi au demonstrat că sunt extrem de apropiați, iar Jaguarul nu și-a scăpat deloc partenera din ochi.

Mai mult, după cum deja îl știm un romantic, Jaguarul nu a ratat momentul și i-a oferit brunetei un trandafir alb. Cei doi par că se simt foarte bine împreună, iar fanii abia așteaptă acum să afle întreaga poveste. Până atunci însă, cert este că Jaguarul și-a făcut o revenire în forță și promite multe.

Foto: TikTok