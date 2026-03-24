Vedeta TV a murit la 54 de ani. Anunțul tulburător pe care l-a făcut cu câteva zile înainte

De: Alina Drăgan 24/03/2026 | 22:18
Mel Schilling s-a stins din viață /Foto: Instagram

Doliu în showbiz! Vedeta din „Married At First Sight”, Mel Schilling, s-a stins din viață la vârsta de doar 54 de ani. Aceasta a fost răpusă de o boală grea, cu care lupta de mulți ani. Vestea decesului a adus multă durere pentru fani, dar mai ales pentru soțul și fetița acesteia.

După o luptă grea cu cancerul, Mel Schilling s-a stins din viață. Ani de zile a luptat cu boala nemiloasă, iar în cele din urmă corpul vedetei a cedat. Anunțul trist al decesului a fost făcut public de către Gareth, soțul acesteia.

În anul 2023, Mel Schilling a fost diagnosticată cu cancer de colon, iar la vremea respectivă a fost supusă unei intervenții chirurgicale pentru a i se îndepărta o tumoare de 5 cm. Ulterior, aceasta a început o serie de tratamente, însă nimic nu a funcționat.

În cele din urmă, boala s-a extins la nivelul creierul, iar pentru Mel Schilling nu s-a mai putut face nimic. Vedeta s-a stins din viață la vârsta de 54 de ani și a lăsat în urma ei o fetiță de 10 ani, care nu o să își mai vadă mama niciodată.

Anunțul trist al decesului a fost făcut de Gareth, soțul acesteia, care a transmis un mesaj emoționat în mediul online.

„Melanie Jane Brisbane-Schilling a decedat astăzi în pace, înconjurată de dragoste. În ultimele momente, când am crezut că boala i-a luat capacitatea de a vorbi, m-a adus mai aproape și mi-a șoptit un mesaj pentru Maddie și pentru mine, care mă va susține pentru tot restul vieții. I-a luat toată puterea rămasă, iar acel gest a rezumat-o perfect pe micuța noastră Melsie. Chiar și atunci, singurul ei gând a fost pentru Maddie și pentru mine.

Aceasta a fost femeia care a devenit proaspătă mamă și vedetă TV la 42 de ani – și a reușit ambele. Aceasta este femeia care, de-a lungul a doi ani de chimioterapie, când abia își putea ridica capul de pe pernă, nu s-a plâns niciodată și nu a încetat niciodată să arate curaj, grație, compasiune și empatie și nu a ratat nicio zi de filmare.

Pentru majoritatea dintre voi, ea a fost Mel Schilling – femeia dominantă din ”MAFS” și regina reality TV-ului. Pentru Maddie și pentru mine, ea a fost micuța noastră Melsie: o mamă incredibilă, un model și un suflet pereche. În numele familiei noastre și al incredibilului ei grup de prieteni, vă mulțumim pentru sprijinul din întreaga lume. (…)

Am avut 15 ani minunați cu sufletul meu pereche și a fost privilegiul vieții mele să fiu alături de ea. Pentru asta, îi voi fi mereu recunoscător. La revedere, iubirea mea. Al meu. Până ne vom revedea”, a scris Gareth, în mediul online.

 

