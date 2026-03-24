Doliu în lumea sportului! Fotbalistul s-a prăbușit pe teren, chiar în mijlocul unui meci

De: Irina Vlad 24/03/2026 | 17:29
Santiago Castrillón a murit pe terenul de fotbal/ sursă foto: social media

Lumea fotbalului columbian este în stare de șoc după moartea subită și fulgerătoare a mijlocașului Santiago Castrillón, în vârstă de 18 ani, un talent în ascensiune din cadrul clubului de tineret Millonarios.

Santiago Castrillón s-a prăbușit pe teren duminică, în timpul unui derby de la Bogotá, din cadrul campionatului național Under-20 (U20). A fost transportat de urgență la un spital din apropiere, unde personalul medical a depus toate eforturile pentru a-i salva viața. În ciuda manevrelor de resuscitare intense ale medicilor, tânărul de 18 ani a decedat.

Doliu în lumea fotbalului columbian

FC Millonarios a confirmat vestea pe rețelele de socializare printr-o declarație emoționantă care reflectă amploarea pierderii. Evoluția lui Santiago Castrillón a fost constantă și promițătoare. Cu mai puțin de cinci luni în urmă, el a fost convocat pentru prima dată la echipa mare de către Hernán Torres, pentru un meci împotriva echipei Atlético Bucaramanga. Deși nu a intrat pe teren, această experiență a reprezentat un moment important pentru tânărul mijlocaș, născut în Bucaramanga.

„Astăzi, fotbalul se oprește. Inima noastră albastră este frântă. Suntem copleșiți de durere, neputință și tristețe. Ne luăm rămas bun de la numărul nostru 10, de la coechipierul nostru, de la prietenul nostru. Santiago nu doar juca fotbal. El îl trăia, îl simțea, îl împărtășea cu un zâmbet care va rămâne cu noi toți pentru totdeauna.

Cei care l-au urmărit pe Castrillón jucând credeau că el întruchipa mijlocașul de joc modern. El combina abilitatea de a dribla, viziunea de joc și talentul de a marca goluri, ceea ce îl făcea unul dintre cei mai promițători tineri jucători de la Millonarios.

Performanțele sale la nivelul Under-20 i-au adus în mod regulat oportunități de a se antrena cu echipa de seniori, un semn al aprecierii de care se bucura în cadrul organizației”, se arată în mesajul clubului la care activa Santiago.

Santiago Castrillón s-a născut pe 7 septembrie 2007 și s-a alăturat academiei de tineret a clubului Millonarios în 2021, după ce a impresionat la Águilas Doradas. Călătoria sa în lumea fotbalului a început la un club local, Guayos FC. La doar 13 ani, a luat dificila decizie de a-și părăsi orașul natal, Bucaramanga, pentru a-și urma visul în Bogotá, o mutare care avea să-i modeleze viitorul în acest sport.

Doliu în sport! Un fotbalist în vârstă de numai 21 de ani a fost ucis în plină stradă. Atac armat în Istanbul

Doliu în fotbal! Sorin Tufan, fostul jucător de la Farul și Steaua, a decedat pe mare

Recomandarea video

Iți recomandăm
Insula Iubirii, varianta animată cu fructe: o nouă serie virală pe TikTok
Știri
Insula Iubirii, varianta animată cu fructe: o nouă serie virală pe TikTok
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 25 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Adrian Cioroianu
Știri
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 25 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Adrian…
Ședința de Guvern pentru criza carburanților, amânată: Măsurile privind prețurile și exporturile întârzie
Mediafax
Ședința de Guvern pentru criza carburanților, amânată: Măsurile privind prețurile și exporturile întârzie
După ce Gândul a scris că pagina Administrației Prezidențiale a rămas înzăpezită, în plină primăvară, imaginea a fost schimbată de Cotroceni
Gandul.ro
După ce Gândul a scris că pagina Administrației Prezidențiale a rămas înzăpezită, în...
FOTO. Cea mai sexy fotbalistă, jignită pentru cum arată!
Prosport.ro
FOTO. Cea mai sexy fotbalistă, jignită pentru cum arată!
„Navele de asalt americane vor curăța tot”. Expert: Ultimatumul lui Trump, o fereastră strategică înainte de asaltul asupra Iranului
Adevarul
„Navele de asalt americane vor curăța tot”. Expert: Ultimatumul lui Trump, o fereastră...
Un conservator american îi cere lui JD Vance să-l înlăture pe Trump
Digi24
Un conservator american îi cere lui JD Vance să-l înlăture pe Trump
Diana Șoșoacă, audiată în Parlamentul European. Decizie așteptată privind ridicarea imunității
Mediafax
Diana Șoșoacă, audiată în Parlamentul European. Decizie așteptată privind ridicarea imunității
Parteneri
Cine își mai aduce aminte de fosta soție a lui Cătălin Crișan? Ce s-a întâmplat cu Lucia Bubulac în ultimii ani. E total schimbată
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine își mai aduce aminte de fosta soție a lui Cătălin Crișan? Ce s-a întâmplat...
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Cât costă o supă de cocoș de curte cu găluște la restaurantul lui Dani Oțil
Click.ro
Cât costă o supă de cocoș de curte cu găluște la restaurantul lui Dani Oțil
Un conservator american îi cere lui JD Vance să-l înlăture pe Trump
Digi 24
Un conservator american îi cere lui JD Vance să-l înlăture pe Trump
„Cineva tocmai s-a îmbogăţit considerabil” - tranzacţii de 580 de milioane de dolari, înainte ca Trump să facă anunțul
Digi24
„Cineva tocmai s-a îmbogăţit considerabil” - tranzacţii de 580 de milioane de dolari, înainte ca...
Video exclusiv: Cum funcționează radarele din e-SIGUR în România și ce se întâmplă după ce ești surprins de Poliție
Promotor.ro
Video exclusiv: Cum funcționează radarele din e-SIGUR în România și ce se întâmplă după ce...
BANCUL ZILEI. Bulă şi Bubulina stăteau la plajă: - Să nu te zgâieşti la gagici
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă şi Bubulina stăteau la plajă: - Să nu te zgâieşti la gagici
Nu doar la TV! Unde poți vedea Turcia – România ca la stadion
go4it.ro
Nu doar la TV! Unde poți vedea Turcia – România ca la stadion
Capcana etichetelor BIO și Eco: Ce cumpărăm de fapt?
Descopera.ro
Capcana etichetelor BIO și Eco: Ce cumpărăm de fapt?
Un nou joc Minecraft a fost anuțat! Când se lansează
Go4Games
Un nou joc Minecraft a fost anuțat! Când se lansează
După ce Gândul a scris că pagina Administrației Prezidențiale a rămas înzăpezită, în plină primăvară, imaginea a fost schimbată de Cotroceni
Gandul.ro
După ce Gândul a scris că pagina Administrației Prezidențiale a rămas înzăpezită, în plină primăvară,...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Insula Iubirii, varianta animată cu fructe: o nouă serie virală pe TikTok
Insula Iubirii, varianta animată cu fructe: o nouă serie virală pe TikTok
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 25 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 25 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Adrian Cioroianu
Ce făcea Valentin Sanfira în timp ce Codruța Filip anunța divorțul. Filmarea a fost făcută publică!
Ce făcea Valentin Sanfira în timp ce Codruța Filip anunța divorțul. Filmarea a fost făcută publică!
BANC | „Sunt super bine și fericit”
BANC | „Sunt super bine și fericit”
De asta l-a părăsit Codruța Filip pe Valentin Sanfira? „N-aș ierta niciodată infidelitatea ...
De asta l-a părăsit Codruța Filip pe Valentin Sanfira? „N-aș ierta niciodată infidelitatea și violența”
Mihaela Lucia Olenici, profesoară și antrenoare de fotbal, a murit la doar 45 de ani. Boala nemiloasă ...
Mihaela Lucia Olenici, profesoară și antrenoare de fotbal, a murit la doar 45 de ani. Boala nemiloasă care a răpus-o
Vezi toate știrile