Doliu în lumea sportului! Fotbalistul s-a prăbușit pe teren, chiar în mijlocul unui meci

Lumea fotbalului columbian este în stare de șoc după moartea subită și fulgerătoare a mijlocașului Santiago Castrillón, în vârstă de 18 ani, un talent în ascensiune din cadrul clubului de tineret Millonarios.

Santiago Castrillón s-a prăbușit pe teren duminică, în timpul unui derby de la Bogotá, din cadrul campionatului național Under-20 (U20). A fost transportat de urgență la un spital din apropiere, unde personalul medical a depus toate eforturile pentru a-i salva viața. În ciuda manevrelor de resuscitare intense ale medicilor, tânărul de 18 ani a decedat.

Doliu în lumea fotbalului columbian

FC Millonarios a confirmat vestea pe rețelele de socializare printr-o declarație emoționantă care reflectă amploarea pierderii. Evoluția lui Santiago Castrillón a fost constantă și promițătoare. Cu mai puțin de cinci luni în urmă, el a fost convocat pentru prima dată la echipa mare de către Hernán Torres, pentru un meci împotriva echipei Atlético Bucaramanga. Deși nu a intrat pe teren, această experiență a reprezentat un moment important pentru tânărul mijlocaș, născut în Bucaramanga.

„Astăzi, fotbalul se oprește. Inima noastră albastră este frântă. Suntem copleșiți de durere, neputință și tristețe. Ne luăm rămas bun de la numărul nostru 10, de la coechipierul nostru, de la prietenul nostru. Santiago nu doar juca fotbal. El îl trăia, îl simțea, îl împărtășea cu un zâmbet care va rămâne cu noi toți pentru totdeauna. Cei care l-au urmărit pe Castrillón jucând credeau că el întruchipa mijlocașul de joc modern. El combina abilitatea de a dribla, viziunea de joc și talentul de a marca goluri, ceea ce îl făcea unul dintre cei mai promițători tineri jucători de la Millonarios. Performanțele sale la nivelul Under-20 i-au adus în mod regulat oportunități de a se antrena cu echipa de seniori, un semn al aprecierii de care se bucura în cadrul organizației”, se arată în mesajul clubului la care activa Santiago.

Santiago Castrillón s-a născut pe 7 septembrie 2007 și s-a alăturat academiei de tineret a clubului Millonarios în 2021, după ce a impresionat la Águilas Doradas. Călătoria sa în lumea fotbalului a început la un club local, Guayos FC. La doar 13 ani, a luat dificila decizie de a-și părăsi orașul natal, Bucaramanga, pentru a-și urma visul în Bogotá, o mutare care avea să-i modeleze viitorul în acest sport.

