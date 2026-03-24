Cântărețul Ronnie Bowman a murit într-un accident de motocicletă. Artistul avea 64 de ani

De: Daniel Matei 24/03/2026 | 13:52
Îndrăgitul muzician și compozitor bluegrass Ronnie Bowman, care a scris cântece pentru vedete precum Chris Stapleton, Kenny Chesney și alții, a murit. Artistul avea 64 de ani.

Bowman a murit duminică, 22 martie, din cauza rănilor suferite într-un accident de motocicletă în Ashland City, Tennessee, cu o zi înainte, a anunțat familia sa într-un comunicat publicat de Rolling Stone și citat de PEOPLE.

„Ronnie a fost iubit de atât de mulți membri ai comunității noastre muzicale, pe care i-a iubit atât de mult… și suntem mai mult decât recunoscători pentru toată dragostea și revărsarea de mesaje față de noi. Chiar acum, în timp ce procesăm această informație, ne dorim doar rugăciunile voastre. Nu avem cuvinte în acest moment, dar vă mulțumim și vă rugăm să ne respectați intimitatea în timp ce încercăm să înțelegem acest lucru”, se arată în comunicat.

Cine a fost Ronnie Bowman

Născut în Carolina de Nord, Ronnie Bowman a început să cânte la doar 3 ani, în trupa familiei. A devenit cunoscut ca membru al Lonesome River Band, trupă în care a activat între 1990 și 2001, perioadă în care și-a consolidat reputația de vocalist și compozitor de excepție. A lansat și mai multe albume solo, apreciate de fanii bluegrass-ului tradițional.

De-a lungul carierei, Bowman a câștigat peste șapte premii ale International Bluegrass Music Association, inclusiv Songwriter of the Year în 2022 și Male Vocalist of the Year în 1999, 1998 și 1995. Bluegrass Music Hall of Fame l-a omagiat într-un mesaj emoționant: „Dincolo de premii și realizări, Ronnie va fi amintit pentru ceva și mai important — încurajarea și prietenia lui. Avea un mod unic de a-i face pe oameni să creadă în ei înșiși.”

Tags:

Urmărește Cancan.ro pe Google News
